Harmony OS już 18 grudnia - To koniec Androida na smartfonach Huawei

Huawei przygotowuje się do wprowadzenia wersji beta systemu operacyjnego Harmony OS na swoje smartfony. Kiedy zadebiutuje następca Androida?

W związku z wojną handlową Huawei utracił dostęp do usług Google. Firma nie poddaje się i nie zamierza rezygnować ze sprzedaży smartfonów. Przy okazji premiery EMUI 11 najważniejsze osoby w firmie potwierdziły, że to ostatnia wersja nakładki opartej na Androidzie. Smartfony Huawei nie otrzymają aktualizacji do Androida 11. Zamiast niej na urządzenia trafi zupełnie nowy system operacyjny Harmony OS.

Hongmeng OS Źródło: gizmochina.com

System operacyjny Hongmeng OS (nazwa handlowa to Harmony OS) jest już w fazie zaawansowanego rozwoju. Podczas tegorocznej konferencji HDC 2020 ujawniono, że wybrane urządzenia otrzymają oprogramowanie w wersji beta jeszcze do końca tego roku.

Najnowsze infromacje przekazują datę premiery Harmony OS na smartfony w wersji beta.

Na portalu Weibo pojawiły się kolejne wiadomości o Hongmeng OS. Użytkownik o nicku Changan Digital King przekazał, że pierwsza wersja beta pojawi się 18 grudnia tego roku. Dodaje on, że niektórzy użytkownicy będą mogli zaktualizować swoje urządzenia do wersji beta w styczniu lub na początku lutego 2021 roku. Po kilku miesiącach oprogramowanie w wersji finalnej trafi na sporą część sprzedawanych aktualnie smartfonów Huawei.

Huawei pracuje obecnie nad kilkoma wersja systemu operacyjnego Hongmeng OS. Trafi on do szerokiego spektrum urządzeń. Harmony OS znajdziemy bowiem na telewizorach, sprzęcie smarthome, a nawet w samochodach.

Pierwszym smartfonem, który otrzyma aktualizację będzie testowany przez nas Mate 40 Pro (zapoznaj się z recenzją).

Źródło: gizmochina.com