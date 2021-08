HarmonyOS 2.0 - Jak Huawei radzi sobie bez Sklepu Play?

Czy Huawei jest w stanie rywalizować z innymi producentami oprogramowania? Sprawdziliśmy, jak HarmonyOS 2.0 prezentuje się pod kątem dostępności aplikacji i gier we własnym sklepie.

Do naszej redakcji trafił najnowszy tablet Huawei MatePad 11. Stwierdziłem, że jest to dobra okazja ku temu, żeby sprawdzić, jak osoba korzystająca z Androida przez cały czas użytkowania smartfonów odnajdzie się w systemie HarmonyOS.

Zacznijmy przede wszystkim od tego, dlaczego Huawei zdecydował się na tworzenie i rozwój systemu dedykowanego swoim urządzeniom i przestał korzystać z Androida? Było to pokłosie konfliktu na linii rząd USA-Huawei, który powstał do wpisaniu przez Donalda Trumpa chińskiej firmy na czarną listę Departamentu Handlu, blokując jej tym samym współpracę z amerykańskimi partnerami. Świat po raz pierwszy usłyszał o HarmonyOS w sierpniu 2019 roku, kiedy Huawei dokonało pierwszej prezentacji systemu. Już wtedy mogliśmy usłyszeć wiele głosów, że nie jest to oryginalny system chińskiej firmy, a jedynie Android w przebraniu. Producent odpierał oczywiście te zarzuty mówiąc, że HarmonyOS jest zupełnie nowym i autorskim projektem, jednak wątpliwości pozostały.

Te głosy nasiliły się tylko, w momencie, w którym Huawei oficjalnie przedstawiło HarmonyOS. Podobieństwo do Androida było, i wciąż jest, uderzające, czemu zresztą nie można się dziwić, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że system ten został oparty na źródłach open source i wykorzystuje ogólnodostępne rozwiązania, znane z innych systemów, także Androida.

Samo Huawei zapewnia jednak, że z perspektywy prawnej wszystko jest w należytym porządku, dlatego o HarmonyOS należy mówić jako autorskim projekcie, mimo iż w rzeczywistości wygląda to nieco inaczej. Podobieństwa do Androida są, ponieważ firma skopiowała elementy open source, i oparła się na stosowanym wcześniej schemacie, czyli Androidzie 10 z autorską nakładką EMUI, co stanowiło punkt wyjściowy dla powstania Harmony. Nie możemy go jednak traktować jako kopii, czy nakładki na Androida. Wykorzystanie tych ogólnodostępnych fragmentów umożliwiło HarmonyOS zachowanie kompatybilności z wieloma aplikacjami, które powstały z myślą o Androidzie.

No dobrze, teoria jedno, jednak jak wygląda to w praktyce? Na pierwszy rzut oka przesiadka z Androida na Harmony nie wydaje się większym problemem. Oba systemy prezentują się bardzo podobnie, co pozwala na w miarę szybkie nauczenie się obsługi tabletu i manewrowanie w ustawieniach i aplikacjach. Trudności zacząłem zauważać jednak, kiedy zagłębiłem się w dostępne na tablecie Huawei programy.

Z uwagi na konflikt pomiędzy rządem USA oraz Huawei, Usługi Google nie są dostępne na urządzeniach chińskiego producenta. Ci bardziej uparci i dociekliwi użytkownicy mogą oczywiście znaleźć wiele metod obejścia tej blokady i mimo wszystko mieć dostęp do Usług Google, jednak my dziś skupiamy się na czymś innym. A mianowicie na tym co Huawei proponuje w zamian i z czego możemy oraz nie możemy korzystać na urządzeniach z HarmonyOS?

Osoby korzystające z urządzeń z Androidem z pewnością przyzwyczajone są do obecności najpopularniejszych klientów mediów społecznościowych oraz serwisów stremingowych. Przyzwyczajeni są także do Sklepu Play, który oferuje wiele programów działających na Androidzie. Tutaj pojawia się pierwszy oczywisty problem, ponieważ tego sklepu na tablecie Huawei nie znajdziemy. Zamiast tego Chińczycy oferują własne rozwiązanie - AppGallery. Oczywiście istnieją metody, aby korzystać ze Sklepu Play na urządzeniach Huawei (jak narzędzie Googlefier), jednak jest to nieoficjalne oprogramowanie i użytkownicy mogą korzystać z niego wyłącznie na własną odpowiedzialność.

HarmonyOS i AppGallery - dostępne gry i aplikacje

W AppGallery znajdziemy wiele z popularnych gier, takich jak World of Tanks, Angry Birds, State of Survival, czy Asphalt. Jeżeli jednak szukacie takich tytułów jak Among Us oraz Call of Duty: Mobile, to możecie się rozczarować.

Dział gier w AppGallery

Podobnie prezentuje się sytuacja w przypadku dostępnych w sklepie Huawei aplikacji. Jeżeli korzystacie z mediów społecznościowych takich jak Facebook oraz Twitter, to dedykowanych im aplikacji tam nie znajdziecie. Nie oznacza to oczywiście, że nie możemy korzystać z nich na tablecie Huawei, jednak musimy albo pobrać aplikację bezpośrednio ze strony, albo korzystać z nich w przeglądarce. Z AppGallery możemy natomiast pobrać aplikacje TikToka oraz Snapchata. Co ciekawe, w momencie wyszukania Facebooka w wyszukiwarce i próbie pobrania aplikacji, w adresie źródłowym możemy znaleźć frazę "android", niejako sugerując nam, na jaki system operacyjny została ona stworzona. Na tablecie Huawei działa ona jednak bez zarzutów.

Aplikacje w AppGallery / Fot. Paweł Goryniak

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku aplikacji serwisów streamujących filmy i seriale oraz muzykę. W AppGallery znajdziemy między innymi Playera, cda.pl oraz aplikacje TVP i nc+ GO. Próżno szukać w nim Netflixa, czy HBO GO, a próby obejrzenia produkcji znajdujących się na tych platformach w domyślnej przeglądarce spełzają na niczym. Co producent oferuje nam w zamian? Do dyspozycji oddano nam platformę Huawei Video, w której dostępnych jest wiele hitowych produkcji. Serwis oferuje płatną subskrypcję oraz możliwość wykupienia dostępu do pojedynczych filmów w serwisach partnerskich, takich jak np. Rakuten TV.

Niezadowoleni będą także subskrybenci Spotify, ponieważ tej aplikacji nie znajdziemy w sklepie Huawei. Dostępne są w nim natomiast m.in. Tidal oraz Deezer. Także tutaj chiński producent prezentuje swoją alternatywę, czyli funkcję Muzyka Huawei. Sama aplikacja jest jednak mało intuicyjna, a lista dostępnych wykonawców mocno okrojona. Jako słuchacz wielu gatunków rocka oraz metalu nie znalazłem w dostępnych playlistach żadnego znanego mi zespołu.

Muzyka Huawei / Fot. Paweł Goryniak

Co ciekawe, system dość łatwo współpracuje z aplikacjami, których nie możemy pobrać z AppGallery, takimi jak wspomniany Spotify. Program możemy pobrać z innych źródeł w formie pliku .apk. Dostęp do aktualnie odtwarzanej playlisty możemy mieć bezpośrednio w Panelu sterowania.

Widżet Spotify w panelu sterowania. / Fot. Paweł Goryniak

HarmonyOS i AppGallery - Podsumowanie

Czy urządzenia z systemem HarmonyOS są w stanie konkurować jak równy z równym z produktami Apple oraz innymi działającymi w oparciu o system Android? Skupiając się tylko i wyłącznie na dostępności różnego rodzaju gier i programów, możemy powiedzieć, że prezentują się dość słabo. Oczywiście w AppGallery mimo wszystko znajdziemy wiele bardzo przydatnych i popularnych aplikacji codziennego użytku oraz ciekawych i znanych gier. Jest ich jednak o wiele mniej niż ma to miejsce chociażby w Sklepie Play. Sporym minusem jest także brak Usług Google, z których wiele osób korzysta na co dzień w pracy. Brak dostępu do nich może w znaczącym stopniu utrudnić wykonywanie naszych obowiązków.

Z drugiej strony wciąż możemy otrzymać dostęp do wielu popularnych, ale niedostępnych w AppGallery programów i cieszyć się muzyką ze Spotify i filmami Netflixa na tabletach i smartfonach Huawei. Nie jest to oczywiście oficjalna droga wspierana przez Huawei, jednak z wielu tych programów możemy korzystać pobierając bezpośrednio pliki .apk ze stron trzecich. Jedną z najbardziej popularnych tego typu witryn jest Apkpure. Nawet korzystając z takich źródeł, zablokowany jest jednak dostęp do Usług Google, a urządzenie wyrzuca nas do pulpitu po próbie uruchomienia np. Dysku Google. Jeżeli chcecie z nich korzystać, konieczne będzie zastosowanie wspomnianego wcześniej narzędzia Googlefier.

HarmonyOS 2.0 oraz zastosowane w nim rozwiązania są wciąż ciekawą propozycją, ale raczej nie skierowaną do użytkowników w Europie i Stanach Zjednoczonych. Brak Usług Google skutecznie uniemożliwia optymalne korzystanie z urządzenia osobom, które są przyzwyczajone do ich obecności. Jeżeli nie przeszkadza wam ich nieobecność, to urządzenia Huawei z HarmonyOS 2.0 są ciekawym rozwiązaniem, na które warto zwrócić uwagę.