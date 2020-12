HarmonyOS 2.0 coraz bliżej - Huawei gruntownie zmieni wygląd interfejsu

HarmonyOS 2.0 miał wyglądać jak Android 10 z nakładką EMUI 10.1. Plany się zmieniły. Huawei projektuje zupełnie nowy interfejs.

Wszystko wskazuje na to, że Chińczycy chcą całkowicie zerwać jakiekolwiek skojarzenia z Androidem oraz firmą Google. Pierwotnie oprogramowanie HarmonyOS 2.0 miało wyglądać niemalże identycznie, jak Android 10 z najnowszą wersją nakładki EMUI 10.1. Taki zabieg miał ułatwić przejście użytkowników z Androida na nowy system operacyjny.

Huawei P40

Huawei udostępnił już pierwsze wersje beta HarmonyOS 2.0 dla Mate'a 30 Pro, P40 oraz tabletu MatePad Pro. Testerzy donoszą, że oprogramowanie wygląda niemalże identycznie, jak Android przykryty nakładką EMUI.

Według Sina Tech China finalna wersja HarmonyOS 2.0, która trafi do użytkowników jako aktualizacja zastępująca Androida na ich urządzeniach wprowadzi zupełnie nowy interfejs użytkownika.

Dlaczego w takim razie Huawei testuje HarmonyOS 2.0 z nakładką EMUI? Prawdopodobnie producent pragnie ukryć nowe funkcje, które zostaną wprowadzone w finalnej wersji HarmonyOS 2.0.

Według szefa oprogramowania Huawei - Wanga Chenglu firma zmieniła wszystkie element oprogramowania od warstwy sterowników, aż po interfejs użytkownika.

Pierwsze urządzenia otrzymają aktualizację do HarmonyOS 2.0 w przyszłym roku. Huawei informuje, ze do końca 2021 roku pod kontrolą HarmonyOS 2.0 pracować będzie aż 100 milionów urządzeń. Co ciekawe produkcją sprzętu z HarmonyOS ma się zając ponad 40 firm z branży technologicznej.

