HarmonyOS - Huawei pokazał swój autorski system operacyjny [aktualizacja]

Podczas konferencji Huawei producent pokazał w końcu to, na co wszyscy czekali - swój autorski system operacyjny. Czy stanie się konkurencją dla Androida?

Informacje o własnym systemie operacyjnym pojawiły się w maju, kiedy to Google zapowiedziało wycofanie licencji na używanie przez producenta systemu Android. Choć zostało to ostatecznie cofnięte, widać dało impuls do szybszej pracy nad własnym OS-em, który został zaprezentowany na Huawei Developer Conference. Do tej pory w sieci informacje o nim krążyły pod nazwą Hongmeng oraz ArkOS. Finalnie zwać się będzie HarmonyOS i dedykowany jest zarówno urządzeniom mobilnym, jak smartfony oraz tablety, jak i urządzeniom wchodzącym w skład internetu rzeczy, czyli telewizorom, wearables, głośnikom, czujnikom, lodówkom, itp. Jutro ma zostać zaprezentowany w działaniu na Honor Vision TV, czyli pierwszej przystawce telewizyjnej producenta. Co o nim wiemy? Jest to system modularny, kładący większy nacisk na bezpieczeństwo, niż Android, a także ma zapewniać "maksymalną wydajność" wszędzie tam, gdzie zostanie zainstalowany. W tym celu będzie korzystać z zaawansowanych funkcji SI do lepszego alokowania dostępnych zasobów.

Niestety, nie ma na razie w planach prezentacji systemu na żadnym smartfonie, aczkolwiek Huawei deklaruje, że nadal będzie używać Androida. HarmonyOS bazuje na mikrojądrze, podobnie jak Fuchsia OS, jednak różni się od niego sposobem konstrukcji. Zdaniem producenta, Harmony jest bardziej elastyczny, co umożliwia m.in. łatwiejsze projektowanie aplikacji na ten system oraz lepiej skalowalny. Ponieważ nie jest używany linuksowy mechanizm planowania, zastąpiony przez "deterministyczny silnik opóźnień", umożliwia to bardziej precyzyjne korzystanie z zasobów oraz ładowania danych. Dzięki temu system ma być od 25-55% szybszy od Androida.

Dowiedzieliśmy się także, że prace nad systemem zajęły dwa lata, a dopiero w tym roku zadecydowano, że będzie on obsługiwał więcej urządzeń, niż tylko smartgony i tablety. Jego wersja 2.0 ma być opublikowana w przyszłym roku, a kolejna - w 2021. Zdaniem Huawei, migracja z Androida na Harmony będzie prostą sprawą dzięki dużej kompatybilności. Ponadto z systemem będą kompatybilne nie tylko aplikacje z Androida, ale również Linuxa i pisane w HTML5, Kotlin, Java, Javascript, C oraz C++. Zapowiada się ciekawie, więc warto śledzić ten temat.

AKTUALIZACJA

Huawei wydał oficjalny komunikat prasowy, w którym podsumowuje kluczowe zalety swojego systemu:

Niezawodność - dzięki rozproszonej architekturze i technologii rozproszonej wirtualnej magistrali, HarmonyOS zapewnia współdzieloną platformę komunikacyjną, rozproszone zarządzanie danymi i zadaniami oraz urządzeniami peryferyjnymi. Nowe aplikacje opracowane w środowisku HarmonyOS będą działać płynnie na wielu różnych urządzeniach.

- dzięki rozproszonej architekturze i technologii rozproszonej wirtualnej magistrali, HarmonyOS zapewnia współdzieloną platformę komunikacyjną, rozproszone zarządzanie danymi i zadaniami oraz urządzeniami peryferyjnymi. Nowe aplikacje opracowane w środowisku HarmonyOS będą działać płynnie na wielu różnych urządzeniach. Płynność - HarmonyOS rozwiąże problemy związane z gorszymi wynikami pracy, dzięki Deterministycznemu Silnikowi Opóźnień i wysokowydajnej komunikacji między procesami (IPC). System ustali priorytety zadań i limity czasowe z wyprzedzeniem. Zasoby będą relokowane do zadań o wyższych priorytetach, zmniejszając opóźnienie reakcji aplikacji o 25,7%.

- HarmonyOS rozwiąże problemy związane z gorszymi wynikami pracy, dzięki Deterministycznemu Silnikowi Opóźnień i wysokowydajnej komunikacji między procesami (IPC). System ustali priorytety zadań i limity czasowe z wyprzedzeniem. Zasoby będą relokowane do zadań o wyższych priorytetach, zmniejszając opóźnienie reakcji aplikacji o 25,7%. Bezpieczeństwo - HarmonyOS wykorzystuje zupełnie nowy projekt mikrojądra (micro kernel), które zapewni zwiększone bezpieczeństwo i niskie opóźnienia. Zostało ono zaprojektowane, aby implementować jak największą liczbę usług systemowych. HarmonyOSwyróżnia sięzredukowanym kodem (około jedna tysięczna kodu jądra Linuks OS), dlatego prawdopodobieństwo ataku zostało znacznie ograniczone.

- HarmonyOS wykorzystuje zupełnie nowy projekt mikrojądra (micro kernel), które zapewni zwiększone bezpieczeństwo i niskie opóźnienia. Zostało ono zaprojektowane, aby implementować jak największą liczbę usług systemowych. HarmonyOSwyróżnia sięzredukowanym kodem (około jedna tysięczna kodu jądra Linuks OS), dlatego prawdopodobieństwo ataku zostało znacznie ograniczone. Jednolitość - HarmonyOS może automatycznie dostosowywać się do różnych elementów sterujących układem ekranu i interakcji. Dzięki temu deweloperzy mogą wydajniej tworzyć aplikacje działające na wielu urządzeniach.

Poinformowano również, że Huawei ARK Compiler to pierwszy statyczny kompilator, który umożliwia programistom kompilowanie szerokiej gamy zaawansowanych języków do kodu maszynowego w jednym, zunifikowanym środowisku. Wspierając ujednoliconą kompilację w wielu językach, Huawei ARK Compiler pomoże programistom znacznie poprawić ich wydajność.