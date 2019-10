HarmonyOS będzie piątym co do wielkości systemem operacyjnym już w przyszłym roku

Według analityków firmy Counterpoint, Huawei może liczyć na dynamiczny rozwój swojego systemu operacyjnego.

Jak wynika z najnowszego raportu firmy analitycznej Counterpoint Research, już w przyszłym roku system operacyjny autorstwa Huawei może "zgarnąć" 2% udziałów w globalnym rynku. Taki wynik pozwoliłby HarmonyOS zostać piątym co do wielkości systemem operacyjnym na świecie.

Ustępowałby on oczywiście Androidowi, do którego należy obecnie 39% rynku, Windowsowi (30%), iOS od Apple (13,87%) oraz macOS (5,92%). Jeśli prognozy analityków się potwierdzą, to wielce prawdopodobne, że już w przyszłym roku HarmonyOS zastąpi na piątym miejscu system Linux, który obecnie posiada 0,77% udziałów w globalnym rynku. Jeszcze lepiej te wyniki prezentują się w rodzimym kraju producenta. Według Counterpoint, już w przyszłym roku HarmonyOS zdobędzie 5% udziałów na chińskim rynku.

Harmony OS to młodziutki system operacyjny, który został zaprezentowany oficjalnie dopiero w tym roku. Sam producent przyznał, że intensywne prace nad nim ruszyły dopiero dwa lata temu (2017 r.) Obecnie mamy do czynienia z pierwsze wersją oprogramowania. Wersja 2.0 ma zadebiutować w przyszłym roku, natomiast 3.0 - w 2021 r. Chiński producent ma klarowny plan rozwoju swojego OS-a, chociaż przyznaje, że na pierwszy smartfon z HarmonyOS będziemy musieli jeszcze poczekać.

Co istotne, Huawei nie zamierza ograniczać HarmonyOS do smartfonów. Chiński producent chce, aby jego oprogramowanie trafiło na jak największą liczbę urządzeń. Już teraz włodarze firmy potwierdzili, że ich system operacyjny napędzać będzie telewizory - Huawei Smart TV oraz Honor Vision TV. W przyszłości do tego grona dołączyć mają również: gogle VR, smartwatche, smartbandy, tablety, no i oczywiście smartfony.

źródło: counterpointresearch.com