HarmonyOS ma już 134 000 aplikacji!

Huawei ogłosił, że ponad 4 miliony deweloperów podpisało umowę na tworzenie na platformie HarmonyOS, która posiada już 134,000 aplikacji korzystających z HMS Core. Sam HMS Core stale ewoluuje, a podczas wczorajszego wydarzenia zaprezentowano wersję 6.0 z rozszerzonym wsparciem dla usług chmurowych Huawei.

Urządzenia, które przejdą na HarmonyOS 2.0 zachowają wszystkie aplikacje i dane (wyjątkiem są aplikacje, które opierają się na usługach Google Play). Dzięki wstecznej kompatybilności, Huawei z niecierpliwością czeka na przyszłość, kiedy HarmonyOS będzie uruchamiał własne aplikacje, a nie te zaprojektowane dla systemu Android.

HarmonyOS i HMS Core mogą pochwalić się 134 tysiącami aplikacji i ponad 4 milionami deweloperów.

Aby zwiększyć liczbę dostępnych aplikacji, firma ogłosiła Huawei HMS Global Application Innovation Competition 2021, zapraszająć deweloperów do tworzenia innowacyjnych aplikacji opartych na HMS Core (HMS to Huawei Mobile Services). Ponieważ nazwa konkursu jest dość skomplikowana, w skrócie jest on znany jako Apps UP.

W konkursie mogą wziąć udział deweloperzy z Chin, Europy, Ameryki Łacińskiej, regionu Azji i Pacyfiku, Bliskiego Wschodu i Afryki. Pula nagród pieniężnych wynosi 1 milion dolarów, ale Huawei zaoferuje również praktyczne nagrody, w tym wsparcie marketingowe, zasoby chmury, zachęty do korzystania z systemu płatności HMS Core i wiele innych.

Apps UP 2021

Z dziesiątek tysięcy dostępnych już aplikacji może korzystać ponad 10 milionów użytkowników - firma już teraz twierdzi, że HarmonyOS jest trzecim co do wielkości ekosystemem mobilnym na świecie. Może być to prawdą lub też nie, w zależności od tego, jak liczymy ekosystemy mobilne (np. KaiOS kilka lat temu był na 100 milionach urządzeń).

Jest to jednak dopiero pierwszy etap wdrażania HarmonyOS 2.0 na starsze modele, co potrwa do przyszłego roku. No i oczywiście są jeszcze urządzenia, które posiadają najnowszy system od Huawei od razu po wyjęciu z pudełka.