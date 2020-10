HarmonyOS nadchodzi - EMUI 11 ostatnim systemem na Androidzie

Huawei zakończył rozwój swojej nakładki w oparciu o Androida. Kolejna duża aktualizacja skorzysta z autorskiego systemu HarmonyOS. Co to dla nas oznacza?

Nie od dziś wiemy, że relacje Huawei z Google nie są najlepsze. Po utracie dostępu do usług Google, Huawei opracowuje własny, skalowalny system operacyjny dla urządzeń mobilnych oraz smart home. Mowa oczywiście o Harmony OS znanym wcześniej pod nazwą kodową HongMeng OS.

Huawei Mate 40 Pro z EMUI 11

System operacyjny Harmony OS został zaprezentowany po raz pierwszy nieco ponad rok temu i pierwotnie nie miał trafić na smartfony. Niestety przedłużający się zakaz administracji Trumpa spowodował zmianę decyzji przez kierownictwo Huawei.

Najnowszy raport przekazany przez MyDriver odwołuje się do planów Huawei na przyszłość. Dyrektor do spraw rozwoju oprogramowania w Huawei Consumer Business Group potwierdził, że dni Androida na urządzeniach Huawei są policzone.

Nakładka EMUI 11, która zadebiutowała oficjalnie z najnowszymi smartofnami z rodziny Mate 40 jest ostatnim oprogramowaniem na urządzenia mobilne Huawei, które korzysta z systemu Android.

Najnowsze kompilacje EMUI 11 oparte na Androidzie 11 (obecnie EMUI 11 korzysta z Androida 10) są oprogramowaniem przejściowym. Wkrótce pojawi się publiczna wersja Harmony OS 2.0, która zastąpi EMUI 11.

Smartfony, które trafią do sprzedaży z preinstalowany EMUI 11 mogą spodziewać się aktualizacji do Harmony OS. Co ciekawe zmiana systemu operacyjnego odbędzie się za pośrednictwem aktualizacji OTA. Obecnie nie wiemy czy oprogramowanie spowoduje usunięcie danych osobistych z urządzenia.

Na początku października 2020 roku dowiedzieliśmy się, że aktualizacji do Harmony OS mogą spodziewać się posiadacze smartfonów z procesorami Kirin 9000, Kirin 990 5G oraz Kirin 810.

