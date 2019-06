Harry Potter: Wizards Unite - nastąpiła globalna premiera

Premiera gry Harry Potter: Wizards Unite nastąpiła w niedzielę wieczorem. Obecnie jest dostępna w 140 krajach świata, Polski nie wyłączając.

Harry Potter: Wizards Unite to produkcja tych samych ludzi, którzy stoją za sukcesem Pokemon Go - czyli studia Niantic. Tydzień przed premierą była testowany w Australii i Nowej Zelandii. Beta okazała się sukcesem, więc premiera edycji stabilnej odbyła się bez opóźnień, a nawet więcej - w App Store pojawiła się dzień przed zaplanowaną premierą. Aby w nią zagrać, należy wykorzystać swój profil Facebooku lub Google do stworzenia konta, które umożliwi zabawę. Potrzebny jest do niej iPhone 5S (lub późniejszy model) z iOS 10, a w przypadku Androida - urządzenie z jego edycją 5.0 lub nowszą. W chwili obecnej liczba pobrań tej produkcji z Play Store przekroczyła milion.

A o co tu chodzi? W Harry Potter: Wizards Unite gracz wciela się w rolę czarodzieja lub czarodziejki w służbie Statue of Secrecy Task Force (przetłumaczone na polski jako "Siły Ochrony Sekretu") - organizacją mającą na celu przede wszystkim ukrycie świata magii przed mugolami oraz odkrycie, co spowodowało Katastrofę, które sprawiła, że do naszej rzeczywistości przedostała się mroczna siła. Podobnie jak Pokémon Go, należy w tym celu przemierzać realny świat i toczyć magiczne boje z licznymi przeciwnikami, zbierać przedmioty, korzystać z możliwości dawanych przez konkretne miejsca, itp. Bawić możesz się samodzielnie lub we współpracy z innymi członkami SOS. Nie brak elementów rozwoju postaci - można zostać profesorem, aurorem lub magicznym zoologiem. Każda z profesji ma własną ścieżkę rozwoju i powiązanych z nią elementów (od czarów po eliksiry).

Harry Potter: Wizards Unite dostępny jets za darmo,a le w grze przewidziano mikrotansakcje od 4,99 zł do nawet 479,99 zł.