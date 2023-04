Harry Potter otrzyma swój serial od HBO? Co już wiemy?

Pojawia się tylko pytanie - dlaczego dopiero teraz? Historia i świat stworzone przez J.K. Rowling aż proszą się o stworzenie tego typu produkcji.

Premiera ostatniej części filmowej serii spod szyldu Harry Potter miała miejsce w 2011 roku. Od tamtej pory otrzymaliśmy jeszcze 3 filmy z cyklu Fantastyczne Zwierzęta. I to by było na tyle. Historia Harry'ego Pottera aż prosi się o zrealizowanie serialu. Co więcej, całe uniwersum także ma ogromny potencjał, co w ostatnim czasie udowodniła gra Hogwarts Legacy, która z postacią Pottera nie ma praktycznie nic wspólnego, a osiągnęła ogromny sukces. Pojawiają się jednak głosy, że HBO może szykować się do stworzenia serialowej adaptacji historii opisanej w książkach Rowling.

Redakcja Bloomberg twierdzi, powołując się na swoje źródła, że rozmowy dotyczące serialowej adaptacji są już na bardzo zaawansowanym etapie i wkrótce mogą się zakończyć. Co więcej, dziennikarze wspominają, że każda z książek ma otrzymać odrębny sezon. Czy tak będzie w rzeczywistości. Musimy poczekać na oficjalne informacje w tej sprawie.

A co jeśli nie ponowna ekranizacja książek? Świat stworzony przez Rowling ma ogromny potencjał. Tutaj tak naprawdę możemy stworzyć dowolną fabułę, jaka tylko nam się zamarzy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrealizować serial opowiadający o początkach Hogwartu, historię podoba do tego co zobaczyliśmy w Hogwarts Legacy czy też dramat sportowy o zawodnikach quidditcha. Wiele do opowiedzenia jest także w kwestii aurorów, dementorów oraz samego Azkabanu. Ciekawym pomysłem byłaby także serialowa adaptacja Przeklętego Dziecka. Tutaj ponownie pojawiłaby się postać Harry'ego Pottera, ale już w zupełnie innym miejscu, niż w przypadku oryginalnej serii.

Aktualnie nie wiadomo praktycznie nic na temat planów twórców. Pozostaje nam cierpliwie czekać i mieć nadzieję, że projekt się powiedzie.