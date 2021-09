Hawkeye - zobacz zwiastun nowego serialu Marvela!

Marvel Entertainment opublikowało zwiastun nowego serialu z Jeremym Rennerem w roli głównej.

Marvel Studios nie zamierza zwalniać tempa w nadchodzących miesiącach. Listopad zapowiada się więc wyjątkowo ciekawie dla fanów filmowych adaptacji komiksów Marvela. 5 listopada swoją premierę będzie miało widowisko Eternals, a 24 listopada na platformie Disney+ pojawi się serial Hawkeye.

Producenci dzisiaj opublikowali pierwszy pełnoprawny zwiastun serialu, który możecie obejrzeć poniżej:

O czym będzie opowiadał serial? Clint Barton będzie musiał zmierzyć się ze swoją przeszłością. W ciągu pięciu lat, w których galaktyka próbowała odbudować się po wymazaniu połowy życia przez Thanosa, Hawkeye podążał własną drogą. Nie mogąc pogodzić się z utratą bliskich postanowił wymierzać sprawiedliwość na własną rękę. Teraz jego sielankę i plany na rodzinne święta przerywa Kate Bishop, która przywdziewa jego charakterystyczny kostium z tych lat. Barton i jego młoda towarzyszka będą musieli zmierzyć się z wrogami, których "zdobył" Barton.

W rolach głównych wystąpią Jeremy Renner (Avengers, The Hurt Locker: W pułapce wojny, American Hustle) oraz Hailee Steinfeld (Bumblebee, Pitch Perfect, Gorzka siedemnastka). W obsadzie miniserialu Hawkeye znajdą się także Vera Farmiga (Infiltracja, Chłopiec w pasiastej piżamie), Florence Pugh (Czarna wdowa, Na ringu z rodziną, Małe kobietki) oraz Zahn McClarnon (Westworld, Fargo, Doktor Sen). Autorem scenariusza serialu jest Jonathan Igla (Sorry for your loss, Przebudzony).

Hawkeye

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Producenci : Kevin Feige, Jonathan Igla, Trinh Tran

: Kevin Feige, Jonathan Igla, Trinh Tran Scenariusz : Jonathan Igla

: Jonathan Igla Gatunek : akcja, komiksowy

: akcja, komiksowy Obsada : Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Vera Farmiga, Florence Pugh, Zahn McClarnon, Alaqua Cox, Tony Dalton

: Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Vera Farmiga, Florence Pugh, Zahn McClarnon, Alaqua Cox, Tony Dalton Data premiery: 24 listopada

