He-Man od Netflix z pierwszym zwiastunem. Premiera już wkrótce

Niedługo premiera He-Mana od Netflix, pod tytułem Władcy wszechświata: Objawienie. Pierwszy zwiastun wygląda znakomicie.

Chciałoby się niemal zakrzyknąć - „Na potęgę posępnego czerepu!”. Fani kultowej serii animowanej He-Man, mają ogromne powody do zadowolenia. Nie dość, że wkrótce będzie premiera kontynuacji przygód naszego ulubionego bohatera, pod tytułem - Władcy wszechświata: Objawienie, to jeszcze najnowszy zwiastun pokazuje, że jest na co czekać.

Władcy wszechświata: Objawienie – odcinki i premiera

Serial Netflixa nie będzie imponująco długi, liczy się jednak jakość, a nie ilość. W tym wypadku, produkcja będzie liczyła 10 odcinków, jednak ich premiera zostanie podzielona na dwie części. W ten sposób, premiera pierwszych pięciu odcinków odbędzie się już 23 lipca, czyli za około półtora miesiąca. Niestety, data premiery drugiej części nie została nie została jeszcze zapowiedziana, jednak nie wydaje się, aby Netflix zamierzał zwlekać z tym zbyt długo.

Nowy He-Man od Netflix – zwiastun

Na osłodę oczekiwania, a raczej podgrzanie emocji związanych z powrotem kultowego He-Mana, opublikowany została już zwiastun nowego serialu He-Man i Władcy wszechświata. Trzeba przy tym przyznać, że widowisko zapowiada się znakomicie, bowiem na zamieszczonym poniżej materiale możemy zobaczyć, iż produkcja wygląda świeżo i jest w świetnej jakości, jednak nie zrezygnowano z klasycznej „kreski” i całość zachowała pierwotny klimat. Zresztą, sprawdźcie sami.

Jak więc widać na zwiastunie,oraz jego towarzysze będą zmuszenii kolejny raz zmierzyć się ze swym odwiecznym wrogiem -

Warto przy okazji przypomnieć, że za produkcję z ramienia Netflix odpowiada Kevin Smith. Amerykański producent, reżyser i scenarzysta znany m.in. z zamiłowania do komików oraz ze stworzenia serii komediowej – Jay i cichy Bob, w której wcielał się osobiście w drugą z tytułowych postaci. Ma na swoim koncie także m.in. filmy Dogma, Zack i Miri kręcą porno oraz serialu Flash.

Więc, jak? Żółwik i oglądamy?

