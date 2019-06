Hearthstone doczeka się kolejnego dodatku, powróci Liga Odkrywców!

Hearthstone, pomimo ostatnich zawirowań wokół Blizzarda, to wciąż najpopularniejsza cyfrowa gra karciana na rynku. Nic zatem dziwnego, że twórcy stale ją rozwijają. Na oficjalnym kanale gry pojawił się krótki teaser zwiastujący nam nową zawartość.

Hearthstone jest z nami już od ponad 5 lat (gra zadebiutowała w 2014 roku), jeśli jesteście z produkcją od samego początku to wiecie już czego możemy się spodziewać po nowym dodatku – powrotu Ligi Odkrywców! Specyficzna melodyjka, która pojawia się w zaprezentowanym filmiku nie pozostawia żadnych złudzeń – bohaterowie Ligi Odkrywców powrócą do nas już niedługo. Na oficjalne potwierdzenie tych doniesień i pierwsze szczegóły musimy jednak poczekać do najbliższego poniedziałku – 1 lipca. Czego możemy spodziewać się po najnowszym rozszerzeniu? Z pewnością nowych kart, mechanik i sporej ilości dobrego humoru.

Dla przypomnienia, Liga Odkrywców zadebiutowała jak oddzielona przygoda do Hearthstone w 2015 roku, w której to mogliśmy poznać niecodzienną grupę śmiałków ze świata World of Warcrafta. Zabawne historie wzorowane na klasycznych filmach przygodowych jak np. Indiana Jones urzekły graczy, a zaprezentowane w dodatku karty były jednymi z najchętniej wybieranych. Czy podobnie będzie i tym razem? Miejmy nadzieję, że tak. Blizzard musi kiedyś wrócić do dobrej formy, prawda?