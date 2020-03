Hearthstone z nowym dodatkiem, klasą postaci i trybami rozgrywki

Studio Blizzard zapowiedziało największy dodatek w historii gry karcianej Hearthstone.

Studio Blizzard Entertainment nie zapomina o swojej przebojowej karciance i właśnie zapowiedziało, prawdopodobnie największy dodatek w historii gry. Zmian jest na tyle dużo, że niemal możemy mówić o Hearthstone 2.0.

Choć Hearthstone jest już na rynku od sześciu lat, to twórcy gry dopiero teraz zdecydowali się na dodanie pierwszej nowej klasy postaci, a będzie nią - Łowca Demonów, legendarny Illidan Stormrage. Nie mogło być inaczej, szczególnie że akcja nowego dodatku - "Popioły Rubieży", przeniesie nas do krainy zwanej Outland, którą sympatycy uniwersum World of Warcraft mogli poznać m.in. w dodatku The Burning Crusade.

Łowca Demonów, podobnie jak wygląda to w przypadku pozostały klas postaci, może liczyć na zestaw unikalnych kart i mechanik. Sympatycy pozostałych bohaterów również nie będą mogli narzekać bowiem "Popioły Rubieży" wprowadzą dziesiątki nowych kart do rozgrywki. Wśród nich najciekawiej prezentuje się zupełnie nowy typ - "Prime", są to legendarni stronnicy, którzy po śmierci trafiają z powrotem do naszej talii, ale w nowej, mocniejszej wersji.

Wraz z debiutem "Popiołów Rubieży" rozpocznie się "rok Feniksa", który przyniesie ze sobą mnóstwo zmian i innych dodatków. Wśród najważniejszych nowości warto wymienić: całkowite przebudowani klasy kapłana, nowe tryby rozgrywki oraz zupełnie nowy system zdobywania kart. Już niebawem karty każdego poziomu rzadkości dostaną ochronę przed duplikatami. Oznacza to, że w otwierając paczkę niemal zawsze możecie liczyć na coś nowego.

Hearthstone: Popioły Rubieży zadebiutują już 7 kwietnia 2020 roku. Gra jest obecnie dostępna na PC oraz urządzeniach mobilnych z iOS lub Android. Należy jednak pamiętać, że warto przy niej posiadać smartfon z nieco większym ekranem, jak np. Samsung Galaxy A70, który może się pochwalić wyświetlaczem o przekątnej 6,7-cala.