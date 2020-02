Helio G80 - procesor dla tańszych telefonów gamingowych

MediaTek zaprezentował oficjalnie nowy procesor, przeznaczony do gamingowych budżetowców. Jakie ma możliwości?

MediaTek rozwija linię Helio z założeniem, aby umożliwić wysoką wydajność smartfonom bez drastycznego wpływu na ich ceny. Pierwszym procesorem z tej serii był Helio G90/G90T, który zadebiutował w lipcu ubiegłego roku w Redmi Note 8 Pro. W styczniu producent zaprezentował Helio G70 dla budżetowców (znajdzie się w Realme C3), a dzisiaj - Helio G80. Jest to model pośredni pomiędzy dwoma istniejącymi, a więc może pojawić się zarówno w średniakach, jak i budżetowcach. Ma osiem rdzeni. Dwa rdzenie to ARM Cortex-A75 2.0 GHz, sześć pozostałych - ARM Cortex-A55 1.8GHz. Wspiera do 8GB pamięci RAM LPDDR4X taktowanej na 1,8GHz, W przeciwieństwie do G90 nie wspiera UFS. Potrafi obsłużyć aparaty do 48Mpix. Zastosowano tu układ graficzny ARM Mali-G52 MC2 @ 950MHz.

Wyświetlacz, modem i łączność są takie same, jak w G70, a więc - FullHD+, odświeżanie ekranu 60Hz, 1×1 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS+ GLONASS + Beidou + Galileo. Jakiej wydajności można się spodziewać? Biorąc pod uwagę rdzenie A55 oraz częstotliwość GPU, jest to odpowiednik procesora Snapdragon 710. Chociaż nie ma tu dedykowanych rozwiązań SI, jakie możemy odnaleźć w Helio G90, będą takie funkcje, jak rozpoznawanie obiektów w Google Lens, Smart Photo Album, wykrywanie sceny, ulepszenia trybu portretowego, rozpoznawanie twarzy. MediaTek deklaruje obsługę HyperEngine Game Technology oraz takich rozwiązań, jak Voice on Wakeup (VoW) support, EIS, Rolling Shutter Compensation oraz wewnętrzny silnik nawigacyjny.