Helio G85 - MediaTek prezentuje nowy procesor mobilny

"Ten procesor zmieni wszystko" - głosi slogan reklamowy producenta. A co potrafi Helio G85?

Helio G85 zadebiutował pośrednio w ubiegłym tygodniu, gdy Xiaomi zaprezentowało wyposażony w ten procesor Redmi Note 9. Jednak dopiero dzisiaj MediaTek pokazał go oficjalnie światu. Ma on lepszy układ graficzny od poprzednika, czyli Helio G80, a w konstrukcji widzimy dwa rdzenie Cortex-A75 z taktowaniem 2,0 GHz oraz sześć rdzeni Cortex-A55, taktowanych na 1,8 GHz. Wspomniany układ graficzny to Mali-G52 z taktowaniem 1 GHz - w Helio 80G było ono nieco niższe, a konkretnie wynosiło 950MHz. Z poprzednika zostały przeniesione wszystkie znane funkcji, jak uruchamianie głosem, jednak niektóre z nich - jak technologia HyperEngine Game - doczekały się ulepszeń i usprawnień, dzięki czemu mają umożliwiać jeszcze większą wydajność.

MediaTek informuje, że procesor wyposażono w inteligentne wykrywanie sieci Wi-Fi oraz LTE i przełączenie pomiędzy jedną a drugą zajmuje mu zaledwie 13ms, co ma zapobiegać jakimkolwiek lagom. Procesor odpowiada także za szybszą komunikację z masztami nadawczymi, co ma zapewnić optymalny transfer danych bez gubienia pakietów informacji. Dr. Yenchi Lee, jedna z najważniejszych postaci w MediaTek, powiedział, że Helio G85 ma łączyć w sobie wysoką wydajność z minimalnym zużyciem baterii, czego celem umożliwienie optymalnego grania. Oprócz tego procesor ma zapewniać lepsze SI aparatom i bez problemów współpracować z obiektywami 48 Mpix.

Mediatek już rozsyła procesor do producentów, dlatego możemy spodziewać się go wkrótce w smartfonach kosztujących poniżej 1000 złotych.

Źródła: GSMArena, Neowin