Hell Let Loose i inne darmowe gry na PS5 i PS4 już dostępne

Możecie już pobierać darmowe gry w ramach październikowego PS Plus na PlayStation 4 i PS5.

fot. Sony

Zgodnie z tradycją Sony udostępniło dzisiaj darmowe gry przeznaczone dla użytkowników usługi PS Plus w październiku. Co tym razem przygotował dla nas japoński producent? Przypomnijmy.

Posiadacze najnowszej konsoli Sony - PlayStation 5, mogą liczyć na niezwykły symulator żołnierza utrzymany w realiach drugiej wojny światowej - Hell Let Loose. Choć jest to przede wszystkim gra FPS, to nie brakuje w niej elementów znanych również ze strategii czasu rzeczywistego. Podczas ogromnych starć bierze udział nawet 100 graczy na jednej mapie. Do naszej dyspozycji oddano również pojazdy lądowe, w tym czołgi.

Z myślą o właścicielach PS4, Sony przygotowało w październikowym PS Plus dwie gry: Mortal Kombat X - dziesiątą odsłonę serii wyjątkowo brutalnych bijatyk oraz PGA TOUR 2K21 - gra sportowa dla fanów golfa. Oczywiście obydwie produkcje możecie ograć na PS5 (w ramach kompatybilności wstecznej).

PS Plus październik 2021 - gry

Hell Let Loose (PS5)

Mortal Kombat X (PS4 lub PS5 - w ramach wczesnej kompatybilności)

PGA TOUR 2K21 (PS4 lub PS5 - w ramach wczesnej kompatybilności)

