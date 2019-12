Hello Neighbor - przeżyjesz spotkanie z sąsiadem?

Hello Neighbor to propozycja na dzisiaj od Epic Games Store. Skradanka w połączeniu z horrorem? To może się podobać!

Hello Neighbor to tytuł stworzony przez Dynamic Pixels, który zadebiutował 8 grudnia 2017 roku. Fabuła prezentuje się następująco: przenosisz się do nowego domu na przedmieściach. Szybko odkrywasz, że sąsiad ukrywa coś w swojej piwnicy. Postanawiasz zatem dyskretnie sprawdzić, cóż takiego próbuje chować przed światem? Podczas rozgrywki patrzymy na świat z perspektywy pierwszej osoby, a włamanie utrudnia fakt, że sąsiadem steruje zaawansowana SI, która uczy się Twoich zachowań - dlatego każda próba dowiedzenia się prawdy będzie coraz cięższa. A ponieważ możesz używać przedmiotów i wchodzić w interakcje z otoczeniem, nic nie stoi na przeszkodzie, aby poczuć się jak "Kevin sam w domu" i przygotować tajemniczemu sąsiadowi liczne niespodzianki.

Hello Neighbor doczekało się licznych kontynuacji, ukazały się również dodatkowe gadżety związane z tą produkcją. Możesz osobiście przetestować, ile jest warta. Wystarczy wejść na tę stronę i kliknąć Odbierz, aby dodać ją do swojej biblioteki. Masz na to czas do jutra, do godziny 17. Niestety - to przedostatnia darmowa pozycja od Epic Games. Czy producent powróci potem do rozdawania 1-2 tytułów tygodniowo? Jak na razie trudno powiedzieć. Mamy jednak nadzieję, że ten miły zwyczaj nie zostanie zarzucony.