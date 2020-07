Henry Cavill w akcji. Wiedźmin składa gamingowego peceta

Henry Cavill to obecnie jeden z najpopularniejszych aktorów na świecie. Swoją rozpoznawalność i sympatię widzów zaskarbił sobie jednak nie tylko rolami Supermana czy Wiedźmina, ale również podejściem do życia i pasjami.

Choć jako aktor Henry Cavill pracuje od lat nastoletnich, to światową rozpoznawalność zyskał dopiero w 2011 roku, gdy Zack Snyder obsadził go w roli Supermana w filmie "Człowiek ze Stali". Po tym wydarzeniu kariera Cavilla nabrała rozpędu, w rolę Clarka Kenta wcielił się jeszcze trzykrotnie, a od zeszłego roku znany jest również jako Wiedźmin - Geralt z Rivii, w serialu Netflixa.

Sympatię widzów zyskał jednak nie tylko dzięki talentowi aktorskiemu. Cavill dał się poznać jako ciepły i sympatyczny człowiek, który niezwykle poważnie podchodzi do odgrywanych przez siebie ról. Między innymi regularnie śledzi reddita, aby poznać opinie fanów na temat serialowego Wiedźmina. Zasłynął on również jako zadeklarowany gamer. W jednym z wywiadów przyznał, że o mały włos nie stracił roli w "Człowieku ze Stali", bowiem nie odebrał pierwszego telefonu od Zacka Snydera. Powód? Przemierzanie "lochu" w World of Warcraft. Brytyjski aktor zażartował wówczas, że "trzeba mieć w życiu priorytety".

Henry Cavill obecnie odpoczywa i czeka na wznowienie zdjęć na planie drugiego sezonu serialowego wiedźmina (co nastąpi 17 sierpnia). W wolnym czasie, aktor postanowił samodzielnie złożyć swojego wymarzonego, gamingowego peceta. Jak mu poszło? Możecie się o tym przekonać oglądając kilkuminutowy materiał na Instagramie. Trzeba przyznać, że wytrwałości aktorowi odmówić nie można.

Więcej informacji na temat drugiego sezonu serial Wiedźmin od Netflixa znajdziecie tutaj.

