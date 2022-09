Herkules – gdzie obejrzeć? Ile odcinków ma nowy serial kryminalny?

Detektyw-amator, policjantka z problemami i emocjonujące zagadki kryminalne. W sieci pojawiły się już pierwsze odcinki Herkulesa, a my sprawdzamy, gdzie i kiedy można je oglądać.

Herkules – najważniejsze informacje

Herkules to serial stacji TVN opowiadający o genialnym, acz aspołecznym detektywie-amatorze i młodej policjantce. Mimo wielu nieporozumień Herkules Nowak i Sylwia Mazur tworzą duet śledczych, wobec których żaden przestępca nie może czuć się bezpieczny. W rolach głównych występuje Rafał Maćkowiak i Weronika Książkiewicz.

Swoją premierą serial miał 5 września 2022 roku na antenie stacji TVN oraz w serwisie Player.pl. Kolejne odcinki Herkulesa będą pojawiały się co tydzień – online będzie można je obejrzeć po 21:35.

fot. TVN

Herkules – odcinek 1 już na Player.pl

Herkules Nowak po raz kolejny podchodzi do egzaminu do szkoły policyjnej – i po raz kolejny go oblewa. Jak się okazuje, mimo olbrzymiej wiedzy w dziedzinie kryminalistyki, Herkules zupełnie nie ma kompetencji społecznych niezbędnych w pracy śledczego. Niespodziewania jego losy krzyżują się z młodą policjantką Sylwią Mazur, której kariera znalazła się na zakręcie. Od komendanta Sylwia dowiaduje się, że jeśli nie rozwiąże trudnej sprawy zaginięcia nastolatki, zostanie "zesłana" do wydziału gospodarczego... Zdesperowana policjantka postanawia poprosić o pomoc genialnego Herkulesa.

Herkules – odcinek 2 już na Player.pl [13.09.2022]

Sylwia opiekuje się Kaziem, synem swojej zmarłej siostry bliźniaczki. Jednak w spędzaniu czasu z chłopcem przeszkadza jej wezwanie do kolejnej sprawy. Tym razem chodzi o śmierć pewnego mężczyzny, który wyskoczył z okna wieżowca. Choć policjanci są przekonani, że było to samobójstwo, Herkules, który zjawia się na miejscu tragedii, jest innego zdania. Sylwia jednak nie może skorzystać z jego pomocy, czym bardzo rozczarowuje samozwańczego detektywa. Kobieta musi zmierzyć się z jeszcze jedną trudną relacją, gdy pojawia się u niej jej szef.

fot. TVN

Daty premier kolejnych odcinków:

Odc. 3 – 19 września

– 19 września Odc. 4 – 26 września

– 26 września Odc. 5 – 3 października

– 3 października Odc. 6 – 10 października

– 10 października Odc. 7 – 17 października

– 17 października Odc. 8 – 24 października

