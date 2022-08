Herkules – kiedy premiera na Player.pl? Obsada i fabuła nowego polskiego serialu

Nowy serial stacji TVN to opowieść o niezrozumianym geniuszu, który stara się spełnić swoje największe marzenie... Nieoczekiwanie pomoże mu w tym pewna policjantka, wraz z którą stworzy nietypowy, acz ciekawy duet. Kiedy premiera Herkulesa? O czym opowie serial?

Herkules – najważniejsze informacje

Tytuł: Herkules

Herkules Twórcy: Karolina Frankowska, Bartosz Janiszewski, Magdalena Żakowska, Bartosz Kruhlik

Karolina Frankowska, Bartosz Janiszewski, Magdalena Żakowska, Bartosz Kruhlik Gatunek: kryminał, obyczajowy

kryminał, obyczajowy Liczba potwierdzonych sezonów: 1

1 Liczba odcinków: 8

8 Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: Polska

Herkules to serial stworzony przez TVN, opowiadający o niedobranej parze bohaterów – Herkulesie i Sylwii. Za reżyserię serialu odpowiada Bartosz Kruhlik, twórca filmu Supernova, zdobywca nagrody za Najlepszy Debiut Reżyserski na 44. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni oraz czterech nominacji do Polskich Nagród Filmowych Orły.

Fabuła

Herkules Nowak to człowiek, który zawsze wstaje o tej samej godzinie, uwielbia porządek, ale za to nie przepada za urządzeniami, które służą do więcej niż jednej czynności. Jego wielkim marzeniem jest praca w policji, wzorem ojca. Pozornie ma ku temu predyspozycje – doskonale zna kodeksy, regulaminy, podstawy kryminalistyki i kryminologii. Mimo to, po raz kolejny oblewa egzamin praktyczny. Jak się okazuje, Herkules nie radzi sobie z innymi ludźmi, nie rozumie ich emocji i nie robi korzystnego wrażenia.



Sylwia Mazur to z kolei policjantka z krwi i kości, jednak od jakiegoś czasu kiepsko sobie radzi. Wyraźnie nie daje sobie rady z życiem, otacza ją chaos. Jednak potrafi rozmawiać z ludźmi i ma niezłą intuicję. Drogi tej dwójki bohaterów niespodziewanie się przecinają, a ich egzystencja wkracza na zupełnie nowe tory. Herkules i Sylwia zaczynają współpracować i jak się okazuje – dobrze się uzupełniają. Wspólnie zaczynają pracować nad kryminalną zagadką.

fot. TVN

Data premiery

Premiera serialu odbędzie się 5 września 2022 roku na antenie TVN oraz na platformie Player.pl.

Obsada

W serialu występuje m.in. :

Rafał Maćkowiak – Herkules Nowak

– Herkules Nowak Weronika Książkiewicz – Sylwia Mazur

– Sylwia Mazur Mirosław Haniszewski – Jacek Wajda

– Jacek Wajda Anna Seniuk – Siostra przełożona

