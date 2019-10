Heroes of the Storm - Deathwing wkracza do akcji

Studio Blizzard zaprezentowało kolejną postać, która trafi do Heroes of the Storm. Tym razem wybór padł na dobrze znanego sympatykom uniwersum Warcrafta - Deathwinga.

Heroes of the Storm, pomimo tego, że Blizzard mocno ograniczył zespół odpowiedzialny za grę i zrezygnowano ze wsparcia dla e-sportu, wciąż jest rozwijane. Produkcja regularnie otrzymuje nową zawartość, w tym nowych bohaterów. Bezapelacyjnie jedną z najbardziej wyczekiwanych postaci przez społeczność gry był Deathwing. Twórcy gry postanowili wysłuchać wreszcie graczy i zapowiedzieli, że wielki czarny smok już niebawem zawita do Heroes of the Storm.

Deathwing znany jest przede wszystkim sympatykom gier z uniwersum Warcraft. Ten wielki czarny smok początkowo znany był jako Neltharion, jednak po tym jak oszalał i postanowił zniszczyć bądź zniewolić wszystkie żyjące w Azeroth istoty przybrał nowe imię. Choć na pełną prezentację i szczegóły zdolności Deathwinga w Heroes of the Storm musimy jeszcze poczekać, to już teraz wiemy co nieco na temat jego możliwości.

Śmiercioskrzydły będzie całkowicie i trwale odporny na efekty ograniczające ruch i funkcjonowanie postaci, jak np. spowolnienie czy ogłuszenie. Co więcej, zadawać on będzie wrogim bohaterom 100% bonusowych obrażeń. Jakby tego było mało, będzie on posiadać bardzo dużą ilość zdrowia oraz 40 punktów pancerza. Choć mogłoby się wydawać, że już "na papierze" Deathwing jest źle zbalansowaną postacią, to twórcy zapewniają, że tak nie jest. Czarny smok nie będzie mógł bowiem korzystać ze wsparcia innych postaci. Oznacza to, że wszelkie wzmocnienia (w tym leczenie) od sojuszniczych bohaterów nie będą na niego działały.

Z ujawnionych materiałów dowiadujemy się również, że Śmiercioskrzydły będzie posiadać zdolność, która pozwoli mu wzbić się w powietrze i na jakiś czas opuścić pole bitwy. W tym czasie będzie mógł zregenerować swoje siły. Założenie twórców jest proste - w walce Deathwing ma być potężny, ale osamotniony. Oznacza to, że dobrze zgrane grupy będą w pierwszej kolejności starały się wyeliminować smoka.

Deathwing powinien być dostępny dla wszystkich graczy w ciągu kilku najbliższych tygodni.