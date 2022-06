Herogasm - kiedy premiera? Czekamy na najbardziej kontrowersyjny odcinek The Boys

3 czerwca premierę miały pierwsze odcinki 3 sezonu The Boys. Serial oparty na komiksowej opowieści jest dostępny na platformie Amazon Prime Video. Jednym z najbardziej oczekiwanych odcinków trzeciej serii jest epizod zatytułowany Herogasm. Wzbudza on największe kontrowersja, co za tym idzie także oczekiwania fanów. Sami twórcy nie kryją emocji związanych z tym odcinkiem. Idealnym zobrazowaniem tego może być zdjęcie Erica Kripke po przeczytaniu scenariusza.

Actual photo of me reacting during our first production meeting for the #Herogasm episode.#TheBoys #TheBoysTV @TheBoysTV @PrimeVideo @SPTV #SPNFamily pic.twitter.com/YdCHVj9rAU