Hexnode MDM pomaga IT w zarządzaniu urządzeniami mobilnymi

Administratorzy sieci firmowych doskonale zdają sobie sprawę, że zarządzanie flotą urządzeń mobilnych oraz komputerów stacjonarnych nie należy do najłatwiejszych – mnoga ilość sprzętu potrafi przytłoczyć nawet najbardziej doświadczonego admina. Na szczęście nowoczesne rozwiązania są w stanie ułatwić w tym zakresie pracę działu IT. Skuteczne i – co najważniejsze – ujednolicone zarządzanie urządzeniami tzw. UEM (Unified Endpoint Management) czy MDM (Mobile Device Management) zapewnia m.in. popularny na świecie producent, firma Hexnode.

Spis treści

Opisanie możliwości i cech rozwiązania Hexnode MDM nie należy do najłatwiejszych. Z prostej przyczyny. Jest to bardzo rozbudowane w zakresie funkcjonalności i możliwości oprogramowanie, przeznaczone głównie dla średnich i dużych przedsiębiorstw, w których dział IT chce w komfortowych warunkach zarządzać dowolną platformą i dowolnym urządzeniem. Tak, Hexnode pracuje zarówno na iOS, macOS, jak i Androidzie, Windowsie, a także Fire OS i tvOS.

Warto wspomnieć o tym, że firmy, które chociaż na chwilę „spotkają się” z rozwiązaniami Hexnode, nie będą chciały skorzystać z innych produktów. A to za sprawą m.in. bezobsługowego wdrożenia i inteligentnej automatyzacji i stosunkowo łatwej integracji z innymi aplikacjami. Tym bardziej że Hexnode bardzo dobrze współpracuje z takimi rozwiązaniami jak Active Directory, Azure, G Suite, Office 365, Apple Business, LG Gate, Samsung Knox i wieloma innymi.

Zobacz również:

Kto powinien zainteresować się rozwiązaniem Hexnode MDM?

Prezentowane oprogramowanie skierowane jest do firm, które posiadają wiele oddziałów oraz pracowników zdalnych (np. przedstawicieli handlowych). Rozwiązanie sprawdzi się zatem m.in. w jednostkach administracji publicznej czy firmach transportowych i produkcyjnych, ale nie tylko. Dlatego postaramy się zaprezentować korzyści z zastosowania Hexnode MDM w konkretnych rodzajach przedsiębiorstw.

Pozostańmy przy wspomnianych jednostkach administracji publicznej. W ich przypadku Hexnode MDM zapewnia egzekwowanie polityki prywatności w zakresie haseł, które stosowane są na urządzeniach, a także pomaga w sytuacjach zgubienia lub kradzieży firmowych urządzeń, dając w takich sytuacjach możliwość zdalnego usunięcia danych. Dodatkowo administrator ma możliwość samodzielnego skonfigurowania haseł dostępowych do firmowej sieci Wi-Fi. Dzięki temu tylko i wyłącznie administrator będzie znał hasło do sieci bezprzewodowej. Nikt prócz niego nie będzie mógł przekazywać tych poufnych danych dalej. Finalnie, żadna osoba niepowołana nie "dostanie się" do firmowej sieci.

Za sprawą Hexnode MDM możemy również dostosować urządzenia do potrzeb i specyfiki pracy konkretnych działów. W ten sposób każdy pracownik może mieć dostęp tylko do takich aplikacji i danych, których faktycznie potrzebuje. Dotyczy to również tak zwanego trybu Kiosku. Pozwola to wykorzystać urządzenie jako publicznie dostępny terminal. Dużą zaletą rozwiązania jest także możliwość zdalnego rozwiązywania problemów. Nie musimy do tego angażować żadnych dodatkowych narzędzi. Administrator loguje się do Hexnode MDM i bez konieczności fizycznego dostępu do urządzenia, naprawia powstały problem.

Zabezpieczenie dokumentów firmowych

Właściciele przedsiębiorstw, którzy zatrudniają przedstawicieli handlowych doskonale zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw, które „powoduje” praca w terenie. Uszkodzenie sprzętu mobilnego w trasie, a co gorsza zgubienie np. smartfona, może sprawić, że cenne dane firmowe „wpadną w niepowołane ręce”. W takim wypadku Hexnode pomoże nie tylko skasować zdalnie firmowe dane, ale również da możliwość zdalnego lokalizowania urządzenia. Opcja ta pozwala również na co dzień monitorować pracę m.in. przedstawicieli handlowych - czy faktycznie pojawili się na spotkaniach u umówionych klientów.

Dużą wygodą cechuje się również opcja synchronizacji plików oraz komunikacji z pracownikami. Przykładowo, możemy w prosty sposób dostarczyć na urządzenia wszystkich osób w firmie aktualne cenniki produktów bądź materiały promocyjne – niezbędny element pracy każdego przedstawiciela handlowego.

Hexnode MDM pozwala na niemal nieograniczoną konfigurację ustawień urządzeń firmowych

Hexnode MDM oferuje tak zwany geofencing, pozwalając zdefiniować reguły korzystania z urządzenia w zależności od miejsca, w którym urządzenie i pracownik się znajdują. Krótko mówiąc, dana aplikacja może działać tylko w siedzibie firmy i obrębie wokół niej, natomiast po opuszczeniu ustalonego „regionu” Hexnode zablokuje do niej dostęp. Przykładowo, w przypadku firm kurierskich, pracownicy po wyruszeniu do klientów mogą mieć dostęp tylko do aplikacji z mapami i firmowej poczty.

Konfigurując Hexnode MDM możemy być pewni, że pracownicy faktycznie będą używali sprzętu według jego przeznaczenia. Pozwala na to między innymi umieszczanie adresów URL na czarnej lub białej liście, a także możliwość dopuszczania instalacji i działania tylko wybranych aplikacji. Warto również wspomnieć o tym, że Hexnode MDM nie obciąży budżetu firmowego, gdyż płacimy proporcjonalnie, według ilości urządzeń, które wykorzystują oprogramowanie. Ceny zaczynają się od 1 dolara za miesiąc za jedno urządzenie, kończą się natomiast na 5,8 dolara w przypadku wersji zaawansowanej. Mówimy o płatności z góry – za rok korzystania z oprogramowania. To sprawia, że dostęp do Hexnode MDM ma praktycznie każde przedsiębiorstwo, bez względu na wielkość obrotów, gdyż kwoty za tak zaawansowane oprogramowanie są wręcz znikome.

Zautomatyzowane zarządzanie urządzeniami mobilnymi w przedsiębiorstwie

Zaprezentowana w tym artykule funkcjonalność to tylko promil tego, co „potrafi” Hexnode MDM. Na szczęście producent pozwala przetestować swoje rozwiązanie bezpłatnie. Istnieje również możliwość darmowego uczestnictwa w webinarium, które pozwala bliżej poznać najważniejsze funkcje oprogramowania oraz działanie systemu podczas pokazu praktycznego. Przyznaję, że warto wziąć udział w takim spotkaniu – dzięki niemu dowiedziałem się o kilku ciekawych funkcjach, a późniejsze korzystanie z rozwiązania było wyjątkowo intuicyjne. Chcesz wiedzieć więcej wejdź na https://hexnode.com.pl/.