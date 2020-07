Heyah - jak wygląda nowe logo i jakie oferty czekają na klientów?

Heyah postanowiła odświeżyć swój wizerunek i zmienić dotychczasowe logo. Wszystko to przy okazji premiery nowej oferty oraz kampanii, której hasłem przewodnim jest "Wiesz, co robić". Zobacz, jakie zmiany czekają na klientów.

Heyah to polska marka usług telefonii komórkowej, istniejąca na rynku od 2004 roku, która szybko zdobyła popularność m.in. dzięki niestandardowym działaniom komunikacyjnym - popularne logo (czerwona łapa), charakterystyczny dżingiel "Heyah" czy popularne slogany kampanii reklamowych - oraz wprowadzając usługi niedostępne wcześniej dla klientów - np. najniższe w kraju ceny połączeń wewnątrz czy naliczanie sekundowe od początku rozmowy. Heyah jednak nie rezygnuje z dalszych zmian i nietuzinkowych działań.

Oferta zerojedynkowa

Marka postanowiła wprowadzić pierwszą w Polsce ofertę zerojedynkową pod nazwą Heyah 01, dzięki której płatność za subskrypcję odbywa się co drugi miesiąc - miesiąc płacimy, miesiąc nie płacimy. Klienci, którzy zdecydują się na subskrypcję jeszcze w tym roku, będą mogli korzystać z takiej formy płatności przez minimum kolejnych 12 miesięcy.

W skład pakietu wchodzą: nielimitowane rozmowy na numery komórkowe i stacjonarne w kraju, nielimitowane SMS-y i MMS-y oraz pakiet 20 GB danych na 30 dni. Za wszystko zapłacimy 39 zł raz na dwa miesiące.

Jak wykupić ofertę?

Ofertę można wykupić bez wychodzenia z domu - wystarczy wejść na stronę sklep.heyah.pl, w kilku prostych krokach podpisać umowę oraz wybrać sposób odbioru karty SIM - możemy odebrać ją np. w paczkomacie lub przez kuriera, bez żadnych dodatkowych opłat.

Dodatkowym udogodnieniem jest także to, że płatności realizują się same. Podczas zamawiania usługi należy podać numer karty, z której automatycznie będą pobierane pieniądze. W każdej chwili możemy zmienić formę płatności, przez aplikację Moja Heyah. Za jej pomocą możemy także zarządzać swoją subskrypcją czy podejrzeć wystawione faktury.

Odświeżony wizerunek i nowe logo

Kampanie reklamowe Heyah, często zaskakujące, zyskały miano kultowych, a popularne slogany "No to sru" czy "Bez ściemy" weszły do codziennego języka. Nowa kampania marki również stawia na oryginalny przekaz. Hasłem przewodnim kampanii jest "Wiesz, co robić”, za pomocą którego Heyah 01 chce docenić spryt klientów. W fazie teaserowej, marka "hackowała" inne reklamy – były one przerywane krótkim, nieco tajemniczym komunikatem odczytywanym przez nowy głos marki. W teaserach ukryte było specjalne hasło, którego odnalezienie umożliwiało wzięcie udziału w konkursie na dedykowanej stronie wieszcorobic.pl, gdzie do zdobycia były atrakcyjne nagrody.

