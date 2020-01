Hideo Kojima już planuje nowe projekty. Jeden z nich będzie "naprawdę duży"

Hideo Kojima planuje prace nad kilkoma tytułami i zapowiada, że będzie tworzył "jeszcze dziwniejsze" produkcje.

Z okazji czwartej rocznicy studia Kojima Productions, założyciel studia – Hideo Kojima oraz współpracujący z nim artysta - Yoji Shinkawa, udzielili obszernego wywiadu dla prestiżowego pisma Famitsu. Twórcy opowiadali o swojej znajomości, komentowali wydanie pierwszego dzieła pod szyldem Kojima Productions – Death Stranding, oraz zdradzili część swoich planów, dotyczących przyszłości studia.

Wszystkie przyszłe projekty będą się opierać na kolaboracji artystów, jednak nie wszystkie będą grami. Shinkawa wspomniał, że chcieliby stworzyć wspólnie mangę gdyż lubi "dotykać swoich dzieł bezpośrednio", więc taki projekt byłby miłą odmianą. Z kolei Hideo mówił o kilku swoich pomysłach dotyczących dzieł Shinkawy, z zastrzeżeniem, że łatwiej będzie je zrealizować w anime, niż w grze wideo. Kojima wyjawił, że w przypadku gier, planuje prace nad kilkoma tytułami jednocześnie, z których jeden będzie "dużym", głównym projektem, na wzór Death Stranding, a w międzyczasie powstanie kilka mniejszych, być może epizodycznych lub dostępnych jedynie cyfrowo produkcji.

Reżyser mówił też o swoich przewidywaniach, względem filmów i gier oraz ich połączeniu w przyszłości. Jego zdaniem będzie to możliwe dzięki otwartym i kreatywnym ludziom, takim, jak aktor Oscar Isaac (Ex Machina, Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy), który niedawno odwiedził Kojima Productions i ujął Hideo ogromnym szacunkiem w stosunku do gier. Twórca zastanawiał się również, dlaczego ludzie określają jego ostatnie dzieło jako "dziwne", pomimo, iż w odczuciu artysty nie odbiegało od jego wcześniejszych produkcji. Zapowiedział on również, że w przyszłości planuje tworzyć znacznie dziwniejsze rzeczy. Cóż, pozostaje nam jedynie czekać na realizacje planów reżysera i jego zespołu oraz życzyć im wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy.

źródło: dualshockers.com