Hideo Kojima tworzy grę na wyłączność Xbox Series X?

Według najnowszych informacji, legendarny twórca gier - Hideo Kojima, zamierza połączyć siły z Microsoftem i przygotować grę dla Xbox Series X

Hideo Kojima to jeden z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych twórców gier. Zawdzięcza to w głównej mierze swojemu talentowi i znakomitymi grom, które stworzył w swojej karierze (m.in. cykl Metal Gear czy Death Stranding). Japoński wizjoner od lat związany był z rodzimymi producentami, m.in. Konami, a ostatnio Sony. Coraz więcej wskazuje jednak na to, iż pewna era dobiegła końca, a Koijma połączy siły z Microsoftem.

Jak donosi dziennikarz Jeff Grubb, gamingowy oddział Microsoftu - Xbox, jest w trakcie rozmów z legendarnym deweloperem, a głównym tematem jest wydanie jego nowej gry na konsolach Xbox Series X i Series S. Pikanterii całej sprawie dodaje pewne zdjęcie z telekonferencji Phila Spencera. Widzimy na nim szefa marki Xbox, a za jego plecami, na półce, możemy dostrzec logo jego firmy i figurkę Kojima Productions. Przypadek?

Warto dodać, że Spencer znany jest z tak niekonwencjonalnych zapowiedzi i smaczków ukrytych w swoich transmisjach. Na przykład Xbox Series S pojawił się w materiale wideo lidera Xboxa kilka miesięcy przed jego oficjalną prezentacją.

Zdaniem popularnego leakstera, który działa pod pseudonimem King Ragnar - umowa pomiędzy Microsoftem i Kojimą musiała zostać sfinalizowana, inaczej Spencer nie zdecydowałby się na takie działania.

Czy najnowsza gra mistrza trafi na wyłączność Xbox Series X? Nie możemy tego wykluczyć. Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak to, że Kojima nie chce ograniczać się do jednej platformy (jak to miało miejsce w przypadku premiery Death Stranding na PS4).

Według ostatnich zapowiedzi przedstawicieli Kojima Productions możemy spodziewać się pierwszych informacji na temat nadchodzącej produkcji już niebawem.

