Hisense - premiera nowej generacji telewizorów 8K

Firma Hisense zdecydowała się na prezentację nowej serii telewizorów ULED 8K Mini-LED, oraz jeden szczególny model Laser TV. Co w nim wyjątkowego?

Hisense to firma wywodząca się z Chin z pięćdziesięcioletnią historią. Początkowo zajmowała się ona produkcją radioorbiorników, dużych AGD oraz klimatyzatorów. Warto zauważyć, że do dnia dzisiejszego ich asortyment znacząco się rozszerzył. Już teraz można kupić zamrażarki, kuchenki oraz sprzęt do zabudowy, ale na tym nie koniec. Przedstawiciele zdradzają, że mają w planach produkowanie soundbarów oraz małe AGD.

fot. materiały prasowe

Wróćmy jednak do telewizorów. Na targach CES w Las Vegas przedstawiciele firmy zaprezentowali najnowszą linię segmentu premium, która została wzbogacona o parę nowości. Przede wszystkim chodzi o 85-calowe urządzenie z matrycą ULED U9H z technologią Mini-LED, które wyróżnia się oszałamiającym efektem HDR oraz obsługiwaną rozdzielczością 8K. Warto tutaj zauważyć, że ten telewizor zdobył najwyższą w branży nagrodę uznania CES® 2022 Innovation Award Honoree, co potwierdza wysiłki firmy w tworzeniu najbardziej zaawansowanych technologicznie produktów.

„Najnowsze propozycje telewizorów Hisense pokazują, jak wiele wysiłków firma wkłada w dostarczenie najbardziej zaawansowanej technologii oraz innowacyjnych rozwiązań. Doskonale widać to także na rynku polskim, gdzie klienci coraz częściej doceniają nie tylko doskonałą jakość obrazu telewizorów Hisense, ale również technologię dźwięku Dolby Atmos i system smart TV – VIDAA z polskim sterowaniem głosowym” – skomentował Konrad Arseniuk, Head of Sales TV, Hisense Polska.

fot. materiały prasowe

Ciekawe jest także to, że na targach CES w Las Vegas przedstawiciele firmy Hisense ukazali także pierwszy na świecie, innowacyjny 120-calowy Laser TV o niespotykanej dotąd rozdzielczości 8K. Według producenta zapewnia on niespotykaną dotychczas głębię i szczegółowość obrazu w wielkoformatowym wymiarze, nieosiągalnym dotychczas dla telewizorów.