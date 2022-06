Hisense prezentuje najnowszą linię telewizorów na 2022 rok. Każdy znajdzie coś dla siebie

Dwa z nowych telewizorów powstały specjalnie z myślą o mundialu w Katarze.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Hisense pochwaliło się przeznaczonymi na ten rok telewizorami: Laser TV L9G, U7HQ, A9Hi A85H, E7HQ oraz U8HQ.

Fot. Hisense

Flagowce to dwa modele Laser TV L9G Trichroma - mamy tu większe gabaryty, ponieważ jest dostępny w rozmiarach 100 i 120 cali. Oglądanie na nich transmisji sportowych oraz filmów ma zapewniać najwyższy poziom wrażeń. Dla zapewniania optymalnego obrazu została w nich zastosowana technologia z trójkolorowym źródłem laserowym. W efekcie mamy pokrycie przestrzeni barw BT.2020 na poziomie 107%, dzięki czemu wyświetli miliardy kolorów w cyfrowych treściach. Możliwe jest także osiągnięcie jasności do 3000 lumenów. Ekran ma funkcję Ambient Light Rejection - odbija światło otoczenia. Dlatego oglądanie powinno być tak samo komfortowe niezależnie od natężenia światła wokół.

Fot. Hisense

Hisense U7HQto telewizory 55 i 65 cali, wykonane w technologii ULED – czyli Ultra LED. Jak podaje producent, "kluczowym elementem wpływającym na jakość obrazu w serii U7HQ jest matryca z odświeżaniem 120Hz". Jest to istotne nie tylko w trakcie oglądania widowisk sportowych, ale także dynamicznych filmów lub korzystania z telewizora do gier. Zastosowano w nim strefowe, pełne podświetlenie matrycy - Full Array Local Dimming, mające zapewnić doskonałą głębię czerni. A dzięki technologii Quantum DotColour odwzorowanie barw ma być doskonałe. Ponadto została tu używa funkcja MEMC, która inteligentnie przewiduje wyświetlany ruch i, dodaje odpowiednie klatki, kompensując w ten sposób całościowy wygląd obrazu.

Inne warte uwagi rozwiązania to Dolby Vision, zaawansowane HDR (HDR10+) oraz HDR Immersive.

Fot. Hisense

A9H i A85 to telewizory OLED. Ich korekcja kolorów posiada 24 barwy wykorzystywane do precyzyjnej regulacji. Są one opartej na trójwymiarowej kolorystyce, w tym rozróżniania kolorów podstawowych, kolorów skóry, nasycenia i mapowania gamy kolorów. Ma przełożyć się to na głęboką czerń, ostry kontrast i nasycone barwy. Hisense A9H OLED 4K (zdjecie powyżej) dostępny w wersji 65'', a Hisense A85H OLED 4K w wersjach 55 i 65 cali. Oba mają obrotowy stojak, umożliwiający wygodne dostosowanie ekranu do potrzeb. Technologia Dolby Atmos Sound zapewnia trójwymiarowy dźwięk, a dzięki nowemu systemowi3.1.2, subwooferowi i technologii Sonic Screen dźwięk nie tylko otacza przestrzeń, ale również wydobywa się z ekranu. Jest optymalizowany przy użyciu DTS X (Dedicated to Sound).

Fot. Hisense

Kolejny nowy telewizor to Hisense E7HQ QLED 4K. Jest dostępny w rozmiarach 43, 50, 55 cali. Zalety to technologia Quantum Dot, HDR10, HDR10+, HLG, a także Dolby Vision. Zastosowana technologia Smooth Motion łączy w sobie technologie 60Hz Native Refresh Rate, MEMC i 3D Noise Reduction, zapewniając wyraźne i płynne obrazy.

Źródło: Hisense