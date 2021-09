Hisense z ramówką na jesień — szykuje się dużo nowości

Firma Hisense zdecydowała się na pewnie odświeżenie swoich najlepszych modeli. Na co szczególnie warto zwrócić uwagę?

Hisense to firma wywodząca się z Chin z pięćdziesięcioletnią historią. Początkowo zajmowała się ona produkcją radioorbiorników, dużych AGD oraz klimatyzatorów. Warto zauważyć, że do dnia dzisiejszego ich asortyment znacząco się rozszerzył. Już teraz można kupić zamrażarki, kuchenki oraz sprzęt do zabudowy, ale na tym nie koniec. Przedstawiciele zdradzają, że mają w planach produkowanie soundbarów oraz małe AGD.

Wróćmy jednak do telewizorów. Na ostatniej konferencji prasowej przedstawiciele firmy zaprezentowali najnowszą linię segmentu premium, która została odświeżona o parę nowości. Przede wszystkim chodzi o dwa szczególne modele: U9GQ ULED 4K oraz A9G OLED 4K. Ponadto niech na dowód jakości marki uchodzi fakt, że jest ona numerem jeden wśród telewizorów na świecie.

Pierwszy z nich wyróżnia się zaawansowaną technologią podświetlania Mini-LED z ponad 10 tysiącami diod i 1280 strefami podświetlania. Zastosowanie tego typu rozwiązania gwarantuje doskonałe odwzorowanie kolorów, odcieni czerni oraz kontrastu. Poza tym standardem wydaje się już obsługa Dolby Vision, HDR (HDR +), jak i wysoki parametr odświeżania obrazu wynoszący 120Hz, z czego ucieszą się szczególnie gracze. Całość została uzupełniona o certyfikat IMAX Enhanced przyznawany urządzeniom oferującym prawdziwe kinowe doznania.

Telewizor A9G OLED 4K został zaprojektowany w taki sposób, by cieszyć nie tylko oczy, ale także uszy. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu systemu dźwiękowego 2.1.2, który charakteryzuje się dwoma tylnymi głośnikami skierowanymi do góry oraz dwoma wbudowanymi w subwoofer. Obsługuje ona trójwymiarowy dźwięk Dolby Atmos Sound oraz DTS. Ponadto szczególnie warto zwrócić uwagę na wyjątkowy design, który wzbogaci każde wnętrze. Na tym jednak nie koniec. Producent zapewnił, że w kolejnej generacji oprogramowania VIDAA umożliwi sterowanie głosowe w języku polskim.

Po krótkiej przerwie postanowiliśmy odświeżyć naszą linię TV OLED, aby wzmocnić ofertę telewizorów premium. Kontynuując niektóre serie lub decydując się na nowe, zawsze myślimy o kliencie końcowym. Staramy się tak rozłożyć akcenty związane z oprogramowaniem – jak HDR i Dolby Vision IQ, cetryfikacje TUV czy rozwiązania sterowania głosem – a technologiami obrazu (LED, OLED czy Mini-LED), aby osiągnąć maksymalną jakość. Zależy nam, by podczas oglądania telewizji – seriali, rozrywki czy wydarzeń sportowych doświadczenie widzów – zarówno z doskonałego obrazu, jak i dźwięku - było jak najlepsze – mówi Konrad Arseniuk, Head of Sales TV, Hisense Polska.

Na spotkaniu przedstawiciele firmy podzielili się także informacją, że marka Hisense jest jednym ze sponsorów mistrzostw świata w piłce nożnej w Katarze 21 listopada 2022 roku.

