Historyczna zmiana - Intel zmienia logo po 14 latach

Wraz z premierą procesorów Tiger Lake należących do 11 generacji układów Core Intel postanowił całkowicie zmienić swoje logo. Ostatnim razem stało się to w 2006 roku podczas wprowadzenia pierwszych procesorów Core. Ta decyzja udowadnia, że procesory Tiger Lake są dla Intela naprawdę ważne i mają stanowić krok milowy w dalszym rozwoju firmy.

Firma razem z logo zaktualizowała również dwóch charakterystyczny, pięciodźwiękowy dżingiel, który wykorzystywany jest w reklamach i animacjach.

Inspired by our past, our new look marks a transformative path ahead for Intel. Meet the new Intel.