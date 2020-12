Hitachi HAL7250, HAK6151 i HAK5750 – duże telewizory z jeszcze większym potencjałem

Na polskim rynku debiutują trzy nowe linie telewizorów marki Hitachi. Dzięki innowacyjnym technologiom, urządzenia przypadną do gustu szczególnie graczom i fanom serwisów streamingowych typu Netflix i HBO GO. Dlaczego? Sprawdźcie.

Spis treści

Na polskim rynku pojawią się trzy nowe serie telewizorów, jednej z najstarszych japońskich marek – Hitachi. Główne cechy urządzeń to połączenie nowoczesnych i ciekawych technologi, z dużym ekranem oraz niską ceną. Serie Hitachi HAL7250, HAK6151 i HAK5750 są do siebie podobne zarówno pod względem specyfikacji technicznej, jak i zastosowanych rozwiązań. Wszystkie urządzenia oferują m.in. obraz w rozdzielczości 4K oraz Android TV 9.0.

Modele z serii HAL7250 charakteryzują się jednak tym, że są bezramkowe. Natomiast HAK6151 i HAK5750 mają dodatkowe wejście HDMI (czyli razem cztery), ale różnią się między sobą rodzajem podstawy. Tym, co wyróżnia sprzęt japońskiego producenta na tle konkurencji, jest w głównej mierze rozmiar. Najmniejsze ekrany Hitachi mają bowiem 50 cali, natomiast pozostałe modele – 55, 58 i 65 cali. Są one więc przeznaczone dla odbiorców dysponujących wystarczającym miejscem do zagospodarowania.

Kinomani (i nie tylko) powinni być zadowoleni

Jak widać przez pryzmat najnowszych serii telewizorów Hitachi, japoński producent przykłada ogromną uwagę do efektów wizualnych. Duże rozmiary ekranu to jedno, najbardziej jednak zachęcają takie rozwiązania, jak choćby matryce VDA, które zapewniają wierniejsze odwzorowanie czerni czy technologia Micro Dimming, dzieląca wyświetlany obraz na setki stref i dostosowująca jasność, kontrast i kolory indywidualnie do każdej z nich.

Dodatkowo, najnowsze urządzenia Hitachi są kompatybilne z technologią wysokiej rozpiętości tonalnej, tzw. HDR, która sprawia, że jasne elementy ukazywane na ekranie, takie jak np. żarówka są bardziej rozświetlone, ale nie dzieje się to ze szkodą dla zacienionych obszarów. Między innymi dzięki temu, użycie HDR sprawia, że obraz wyświetlany jest zbliżony do naturalnego, widzianego przez ludzi.

Technologia ta jest w sprzęcie japońskiego producenta wspierana przez trzy standardy - Dolby Vision, HDR10 i Hybrid Log Gamma. Dwa pierwsze zapewniają wyjątkowe odwzorowanie kolorów, dzięki któremu oglądamy produkcję dokładnie tak, jak planował pokazać nam ją jej twórca. Natomiast Hybrid Log Gamma wspomaga wierne odtworzenie naświetlenia poszczególnych elementów obrazu, bez względu na poziomy jasności telewizora.

To wszystko sprawia, że najnowsze serie telewizorów Hitachi zapewniają wyjątkowe doznania wizualne wszystkim oglądającym, co docenią z pewnością fani kina i telewizji, jak i gier.

Hitachi to coś dla graczy

Umówmy się, gracze mają pod wieloma względami inne wymagania co do telewizorów, niż inni użytkownicy. Na szczęście, serie Hitachi HAL7250, HAK6151 i HAK5750 zapewnią nie tylko doskonałe odwzorowanie obrazu, ale również jego wyjątkową płynność. Sprzyja temu choćby bardzo niski input lag wynoszący zaledwie 17 ms. Oznacza to, iż opóźnia podczas transmisji obrazu z urządzenia źródłowego do ekranu telewizora są niewielkie, szczególnie w przypadku sprzętu w tym przedziale cenowym.

Japoński producent również po innymi względami zadbał o zadowolenie graczy. Mowa tu o wspomnianym wcześniej platformie Android TV 9.0, dzięki której właściciele telewizorów Hitachi z najnowszych serii mają dostęp do ponad 4000 aplikacji z grami oraz zostały wyposażone w Asystenta Google.

Dla fanów Netflixa, HBO GO i innych serwisów streamingowych

Android TV 9.0 umożliwia użytkownikom dostęp nie tylko do gier, ale również do wielu aplikacji związanych z treściami wideo. Dodatkowo, zaimplementowana w telewizorach japońskiego producenta technologia - Chromecast, w wyjątkowy sposób wspiera jakość obrazów przesyłanych za pośrednictwem takich sprzętów, jak m.in. smartfony czy tablety. Co więcej, za sprawą Bluetooth nie trzeba kabli, aby połączyć telewizor z innymi urządzeniami. Dzięki temu wszystkiemu, możemy cieszyć się z filmów i seriali z platform streamingowych, które prześlemy z naszego telefonu na sprzęt Hitachi bez przewodów i żadnego uszczerbku dla jakości wyświetlania.

Warto wspomnieć, że dzięki Google Play Store już z poziomu głównego menu telewizorów Hitach mamy dostęp do takich serwisów, jak Netflix, Amazon Prime Video oraz YouTube. Natomiast za sprawą Android TV, możemy z łatwością zainstalować inne aplikacje, w tym polskojęzyczne HBO GO, CDA czy Ipla.

Dobre i w niskiej cenie

Aż trudno uwierzyć, że te spotykane najczęściej w sprzętach premium rozwiązania, mogą iść w parze z niską ceną. Jednak Hitach udowadnia, iż jest to możliwe, a przykładowe ceny sprzętu japońskiego producenta wahają się od 1349 złotych do 2899 złotych.

Telewizory Hitach są dostępne w sklepach Euro RTV AGD i OleOle!

