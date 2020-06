Hitman: Absolution za darmo w GOG

Hitman: Absolution to gra wydana w 2012 roku, ale wciąż niezwykle wciągająca. Przekonaj się o tym - odbierz ją za darmo na GOG.

Hitman: Absolution będzie dostępny za darmo przez za darmo 72 godziny z okazji wielkiego finał Summer Sale na GOG.COM. Oprócz tego udostępnione zostały wersje demo siedmiu nadchodzących produkcji, w tym Desperados III, Destroy All Humans! i nowej wersji System Shock. Ponadto masz do dyspozycji ponad 3000 produktów nawet do do 95% taniej! Warto wymień niektóre z tych zniżek:

Metro Exodus (-50%)

Supreme Commander Gold Edition (-80%)

Supreme Commander 2 (-75%)

Life is Strange: Complete Season (-80%) i

Diablo + Hellfire (-15%)

Heroes of Might and Magic 3: Complete (-75%)

Hellblade: Senua's Sacrifice (-66%)

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition (-50%)

Cały czas dostępna jest na GOG Kolekcja: Uniwersum Wiedźmina "w historycznie najlepszej cenie za serię". Można także stworzyć własną bibliotekę wybranego wydawcy: 11 bit studios, Activision, Daedalic, Devolver, EA, Kalypso, Paradox i tinyBuild. Przy zakupie trzech gier zyska się dodatkowy rabat 5%, a za pięć tytułów - dodatkowy rabat 10%. Trwa także konkurs, w którym główną nagrodą jest karta graficzna GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition - znajdziesz go na tej stronie.

Summer Sale potrwa do 15 czerwca, do godz. 15:00.