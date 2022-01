Hitman Trilogy trafi do Xbox Game Pass! Jakie gry i od kiedy w usłudze?

Już niedługo, bo 20 stycznia tego roku wszyscy użytkownicy Xbox Game Pass na PC oraz konsolach będą mogli zagrać w trzy ostatnie części serii Hitman. Od tego dnia cała trylogia będzie dostępna w ramach usługi. W skład zestawu wejdzie Hitman z 2016, Hitman 2 z 2018 oraz Hitman 3 z 2021 roku.

Przedstawiciel IO Interactive na Twitterze napisał:

HITMAN Trilogy includes all three games from the World of Assassination. Available digitally on January 20 for PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S and Epic Games Store. As well as Steam and Xbox Game Pass.



Watch the full @HITMAN 3 Year 2 reveal here: https://t.co/1SODjYBTQC pic.twitter.com/0o4gvAj7WK