Hitman - pierwszy sezon przygód słynnego zabójcy za darmo na PlayStation 4

Jeśli nie macie planów na najbliższą majówkę, to Sony i studio Io-Interactive mają dla was propozycję - darmowy, pełny pierwszy sezon przygód Agenta 47 w grze Hitman na PlayStation 4.

Studio Io-Interactive postanowiło dołączyć do akcji "Zostań w domu" i we współpracy z Sony, właśnie udostępniło, za darmo, pełny pierwszy sezon gry Hitman z 2016 roku w PlayStation Store.

Wydanie Hitman: The Complete First Season zawiera wszystkie epizody pierwszego sezonu - prolog, Paryż, Sapienzę, Marrakesz, Bangkok, Kolorado i Hokkaido oraz 6 dodatkowych kontraktów - Szóstka z Sarajewa, które są dostępne wyłącznie na PlayStation 4. W grze po raz kolejny wcielamy się w kultowego już Agenta 47 - płatnego zabójcę, który jest z nami już dwóch dekad (pierwsza część serii - Hitman: Codename 47, ukazała się w 200 roku).

Podczas rozgrywki trzeba się wykazać nie tylko precyzją, ale również sprytem i pomyślunkiem. Hitman wymaga od nas bowiem planowania naszych działań tak, aby każde zlecenie zrealizować możliwe jak najefektywniej.

Hitman: The Complete First Season już teraz możecie dodać do swojej biblioteki gier, pamiętajcie jednak, że promocja jest ograniczona czasowo i potrwa tylko do 3 maja. Warto też dodać, że skorzystać z niej mogą wyłącznie osoby, które nigdy wcześniej nie dodały do swojego konta darmowego pierwszego epizodu.

źródło: PlayStation