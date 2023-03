Hitowy gadżet wraca do Action w nowej odsłonie. Nowa wersja jest tak samo tania [13.03.2023]

Dobre pomysły są jak bumerang – wracają w coraz to nowszej odsłonie. Ten gadżet przyda się każdemu. A nowa wersja jest tak tania, jak ta poprzednia, którą świetnie już znacie.

Nowa odsłona dobrze znanego Ci gadżetu – budzika z wbudowaną ładowarką indukcyjną. Większość smartfonów nowszej generacji można już ładować bezprzewodowo. Jeśli twój telefon również zalicza się do tej funkcjonalnej grupy – biegnij do Action, póki te budziki jeszcze są.

Poprzednią (wciąż dostępną w niezmienionej cenie) wersję tego gadżetu – budzik cyfrowy Maxxter – opisałam pod tym linkiem. Cyfrowy budzik Xtronic to natomiast urządzenie w bardziej minimalistycznym stylu. Prostota wykonania sprawia, że ten gadżet świetnie będzie wyglądał w nowoczesnych, dobrze zaprojektowanych wnętrzach. Jest niewielkich rozmiarów, więc zmieści się nawet na małej szafce nocnej. Poniżej znajdziesz krótki opis jego funkcji. Tego typu urządzenia to naprawdę ciekawa propozycja.

Cyfrowy budzik Xtronic

Ten ciekawy gadżet to budzik cyfrowy z bezprzewodową ładowarką Qi do szybkiego ładowania telefonu. Producent zadbał o takie detale, jak wyświetlacz LED z godziną, datą i funkcją alarmu. Do wyboru, w zależności twoich od preferencji, jest wersja jasna i ciemna (czarna oraz srebrna).

Na stronie Action znajdziesz taki opis:

Stylowy budzik na szafce nocnej nie tylko pozwoli Ci sprawdzić godzinę, ale także naładować urządzenia wyposażone w technologię Qi; na przykład większość nowoczesnych telefonów komórkowych.

Budzik z ładowarką Xtronic kupisz w Action za zaledwie 46,95 zł.

