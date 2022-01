Hity znikają z Netflix! Sprawdź pełną listę usuwanych filmów i seriali!

Wśród filmów, których pozbywa się platforma Netflix w tym tygodniu, znajdziemy wiele hitów i popularnych filmów sprzed lat. Sprawdźcie!

Z największą liczbą produkcji pożegnamy się już dzisiaj. Netflix standardowo usuwa dość dużo produkcji z ostatnim dniem miesiąca i styczeń nie jest tutaj żadnym wyjątkiem.

Pocieszeniem może być jednak fakt, że w większości są to produkcje sprzed lat, takie jak "Mali agenci", "Masz wiadomość", czy "Desperado".

"Masz wiadomość"

Manhattan, czasy współczesne. Dwoje nieznanych sobie ludzi pracuje w tej samej branży. On jest właścicielem sieci księgarń obejmujących całe miasto, ona jest właścicielką niewielkiego lokalu, gdzie sprzedaje się książki dla dzieci. Zgodnie z zasadą konkurencji są wrogami. Ale któregoś dnia nawiązują przypadkowy kontakt przez internet - tak rodzi się wzajemna sympatia.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Nora Ephron

: Nora Ephron Scenariusz : Nora Ephron, Delia Ephron

: Nora Ephron, Delia Ephron Gatunek : komedia romantyczna

: komedia romantyczna Obsada : Tom Hanks, Meg Ryan, Greg Kinnear, Parker Posey, Jean Stapleton, Steve Zahn, Heather Burns, Dave Chapelle, Dabney Coleman

: Tom Hanks, Meg Ryan, Greg Kinnear, Parker Posey, Jean Stapleton, Steve Zahn, Heather Burns, Dave Chapelle, Dabney Coleman Dostępny do: 31 stycznia

"Desperado"

El Mariachi zamiast instrumentu trzyma w futerale amunicję. Mężczyzna przybywa do małego miasteczka w Meksyku z nadzieją, że uda mu się dopaść miejscowego szefa mafii Bucha. Kieruje nim chęć zemsty na mordercach swojej dziewczyny. Podczas jednej z potyczek poznaje Caroline, która pozwala mu się schronić przed wrogiem w swojej księgarni.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Robert Rodriguez

: Robert Rodriguez Scenariusz : Robert Rodriguez

: Robert Rodriguez Gatunek : akcja, gangsterski

: akcja, gangsterski Obsada : Antonio Banderas, Salma Hayek, Joaquim de Almeida, Cheech Marin, Steve Buscemi, Danny Trejo, Quentin Tarantino, Angel Aviles

: Antonio Banderas, Salma Hayek, Joaquim de Almeida, Cheech Marin, Steve Buscemi, Danny Trejo, Quentin Tarantino, Angel Aviles Dostępny do: 31 stycznia

"The Losers: Drużyna potępionych"

Elitarna jednostka Sił Specjalnych zostaje wysłana do boliwijskiej dżungli z misją namierzenia i wyeliminowania celu. Jednak jej członkowie - Clay, Jensen, Roque, Pooch i Cougar - wkrótce odkrywają, że to oni stali się celem śmiertelnej intrygi uknutej przez potężnego wroga, znanego jako Max. Wykorzystując fakt, iż uznano ich za zmarłych, grupa wprowadza w życie tajny plan, który pomoże im oczyścić swoje imię i pokonać Maxa. Wkrótce dołącza do nich tajemnicza Aisha, piękna agentka, która ma własny plan działania i chce jak najwięcej ugrać dla siebie. Jeśli uda im się powstrzymać Maxa, i jednocześnie ocalić świat, będzie to podwójne zwycięstwo grupy, zwanej jako Drużyna Potępionych.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Sylvain White

: Sylvain White Scenariusz : Oeter Berg, James Vanderbilt

: Oeter Berg, James Vanderbilt Gatunek : akcja

: akcja Obsada : Chris Evans, Zoe Saldana, Idris Elba, Jeffrey Dean Morgan, Columbus Short, Jason Patric, Oscar Jaenada

: Chris Evans, Zoe Saldana, Idris Elba, Jeffrey Dean Morgan, Columbus Short, Jason Patric, Oscar Jaenada Dostępny do: 31 stycznia

Wszystkie filmy i seriale usuwane z Netflix:

poniedziałek (31 stycznia)

Happy New Year

Haraamkhor

Kobieta na skraju dojrzałości

Mały

Heroes Wanted

Cała Ona

Spartakus

Borg/McEnroe. Między odwagą a szaleństwem

Masz wiadomość

Grand Hotel

Hum Aapke Hain Koun

Hum Saath Saath Hain

Jak w niebie

Zaplikowani

Lęk pierwotny

Desperado

Mali agenci

Mali agenci 2: Wyspa marzeń

The Losers: Drużyna potępionych

The Reconquest

Dilwale

Nocne istoty

Mala księżniczka

wtorek (1 lutego)

Pomieszanie z poplątaniem

czwartek (3 lutego)

Słodziak

sobota (5 lutego)

Mercenary

niedziela (6 lutego)

Ostatni czarny w San Francisco

