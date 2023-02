Hogwarts Legacy DLC - kiedy premiera dodatku? Co o nim wiemy? Na co możemy liczyć

Czy Hogwarts Legacy otrzyma DLC? Na co możemy w nich liczyć? Wreszcie - kiedy może odbyć się premiera dodatku? Sprawdźcie, co już wiemy.

Spis treści

Hogwarts Legacy bije wszelkie rekordy. Wydawca gry - firma Warner Bros. Games pochwalił się, że w ciągu dwóch tygodni od premiery magiczną krainę odwiedziło już 12 milionów graczy, co przełożyło się na przychody rzędu 850 milionów dolarów. Gra ustanowiła także nowy rekord w serwisie Twitch - ponad 1,28 miliona jednoczesnych widzów oglądających transmisje z Dziedzictwa Hogwartu sprawiło, że mamy nowego rekordzistę w historii platformy w kategorii gier jednoosobowych.

Wielu graczy zastanawia się już, czy Hogwarts Legacy zostanie rozbudowane, np. za pośrednictwem DLC? Choć gra może liczyć na bardzo dobre recenzje i ciepły odbiór wśród graczy, to są elementy, których w produkcji brakuje. Z częścią z nich poradziły sobie już mody, ale jest to niestety rozwiązanie nieoficjalne i dostępne jedynie na PC. Jak zatem wygląda przyszłość Hogwarts Legacy, czy możemy liczyć na dodatki i rozszerzenia?

Zobacz również:

Hogwarts Legacy - co z tym DLC?

Podczas wydarzenia IGN Fan Fest reżyser Hogwarts Legacy - Alan Tew, udzielił ciekawego wywiadu, w którym zapytano go m.in. o przyszłość gry i czy możemy liczyć na DLC. Deweloper podkreślił, że zespół był do tej pory całkowicie skupiony na pracach nad grą, aby doprowadzić ją do idealnego stanu przed premierą i nie myślał jeszcze o DLC.

Byliśmy naprawdę skupieni nad powołaniem Hogwarts Legacy do życia, więc w tej chwili nie mamy żadnych aktualnych planów na DLC - Alan Tew

Odpowiedź dewelopera został momentalnie podchwycona przez liczne media, niestety, została zmanipulowana. Wiele serwisów, w tym tak prestiżowe, jak Forbes podały informacje mówiące o tym, że Hogwarts Legacy definitywnie nie otrzyma żadnych DLC. Zareagować musiał na to Alan Tew, który stwierdził, że nigdy nie powiedział, iż Hogwarts Legacy nie otrzyma DLC. Deweloper zaznaczył, że dla całego jego zespołu to dopiero początek przygody z Hogwarts Legacy.

Przypomniał również, że nie myślał do tej pory o DLC bowiem przed Dziedzictwem Hogwartu jeszcze dwie premiery - w kwietniu na PS4 i Xbox One, w lipcu natomiast na Nintendo Switch. Dowiedzieliśmy się, że twórcy w żaden sposób nie chcą dzielić zawartości pomiędzy graczy, dlatego priorytetem dla studia jest obecnie wydanie gry na wszystkich obiecanych platformach.

Czy powstanie DLC do Dziedzictwa Hogwartu?

Czy w takim razie możemy faktycznie liczyć na DLC do Hogwarts Legacy? Choć oficjalnie nie zostało to potwierdzone, to śmiało możemy założyć, że tak. Skąd ta pewność? Sukces Hogwarts Legacy to jedno, ale również wypowiedzi decydentów Warner Bros. nie pozostawiają najmniejszych wątpliwości co do przyszłości Dziedzictwa Hogwartu. Prezes Warner Bros. Games - David Haddad powiedział, że firma widzi Hogwarts Legacy jako "długoterminową franczyzę", a nie jako pojedynczy produkt.

Co się za tym kryje? Tego dokładnie nie wiemy, ale jak donosi redakcja serwisu Giant Freakin Robot, ponoć w planach jest już serial aktorski Hogwarts Legacy, który miałby pojawić się na platformie HBO Max. Dla Warner Bros. Games Hogwarts Legacy już jest największą premierą w historii, a osiągniecie tego wyniku, zajęło grze zaledwie dwa tygodnie. Mało prawdopodobne jest, aby włodarze firmy ot, tak zrezygnowali z dodatkowych zysków z DLC czy ewentualnej kontynuacji. Śmiało możemy zatem stwierdzić, że premiera DLC do Hogwarts Legacy jest jedynie kwestią czasu.

Hogwarts Legacy - kiedy premiera DLC?

Oczywiście ciężko jest wyrokować, kiedy ukaże się coś, co oficjalnie nie istnieje. Śmiało możemy jednak założyć, że najpóźniej w lipcu bądź sierpniu, po wydaniu Hogwarts Legacy na Nintendo Switch, otrzymamy bardziej konkretne informacje na temat DLC. Realnie patrząc, dodatek do Dziedzictwa Hogwartu mógłby zadebiutować najwcześniej pod koniec roku. Chyba że twórcy zdecydują się na dodanie mniejszych przychód, np. w postaci pojedynczych zadań.

To wszystko, co obecnie wiemy na temat DLC do Hogwarts Legacy. Możecie być jednak pewni, że gdy tylko pojawią się dodatkowe informacje, to powyższy artykuł zostanie zaktualizowany.