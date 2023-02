Hogwarts Legacy – jak zresetować swoje talenty i zaklęcia?

Jeśli lubicie eksperymentować w grach, to pewnie jesteście ciekawi czy w Hogwarts Legacy można swobodnie resetować ustawienia talentów, zdolności i zaklęć.

Hogwarts Legacy to przede wszystkim gra RPG, a skoro tak, to nie brakuje w niej rozwoju postaci. Ten objawia się w postaci talentów i zaklęć. W sumie w grze czeka na nas 48 unikalnych zdolności do zdobycia podzielonych na 5 kategorii, jak np. zaklęcia, skradanie się czy mroczne sztuki.

Maksymalny poziom postaci w Hogwarts Legacy to 40. Za każdy poziom powyżej piątego otrzymujemy jeden punk talentu. Oznacza to, że możemy maksymalnie zdobyć 35 zaklęć i zdolności. Jeśli lubicie w grach RPG eksperymentować i próbować nowych rozwiązań podczas rozgrywki, to niestety nie mamy dla was dobrych wieści.

Hogwarts Legacy – czy można zresetować swoje talenty i zaklęcia?

Niestety, ale w Hogwart Legacy nie ma opcji resetu (tzw. respec) talentów i zaklęć. Oznacza to, że każda wasza decyzja związana z rozwojem postaci jest permanentna. Jeśli zatem chcecie spróbować innych umiejętności, to macie tylko dwa wyjścia:

Przed wyborem każdego talentu zapisać ręcznie grę i wypróbować nową zdolność/talent w akcji (pamiętajcie jednak, że ponowne wczytanie zapisu sprawi, iż stracicie część postępów w rozgrywce) Przejść grę po raz kolejny z innymi zdolnościami, talentami i zaklęciami

Możemy mieć też nadzieję, że twórcy w ramach przyszłych aktualizacji do gry dodadzą do niej możliwość resetu talentów. Na razie nie ma jednak takich informacji. Jeśli szukacie innych ciekawostek, porad i informacji związanych z grą Hogwarts Legacy, to zachęcamy do lektury naszego obszernego poradnika, w którym odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania i problemy.