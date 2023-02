Hogwarts Legacy - kiedy premiera na PS4, Xbox One i Nintendo Switch? Sprawdź

Jeśli planowaliście zagrać w Hogwarts Legacy na PS4, Xbox One i Nintendo Switch, to nie mamy dla was najlepszych wieści. Sprawdź, kiedy gra zadebiutuje na twojej konsoli.

Hogwarts Legacy to spełnienie marzeń milionów sympatyków twórczości J.K. Rowling na całym świecie. Studio Avalanche przygotowało bowiem rozbudowaną grę RPG z otwartym światem, która pozwala nam przeżyć własną przygodę w świecie czarodziejów. Choć Dziedzictwo Hogwartu jest dostępne od 7 lutego, to właściwa premiera gry nastąpi dopiero 10 lutego. Jednak nawet wówczas dostępna ona będzie jedynie dla posiadaczy PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC. Co z pozostałym platformami? Czy Hogwarts Legacy trafi na PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch?

Czy Hogwarts Legacy trafi na PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch?

Trzeba przyznać, że informacje podawane przez wydawcę tytułu nie są dość klarowne i mogą u wielu graczy wywołać konsternację. Ostatecznie bowiem Hogwarts Legacy będzie mieć aż 4 daty premier! Pocieszające jest to, że gra trafi na wszystkie wiodące platformy. Oznacza to zatem, że finalnie Hogwarts Legacy trafi na: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch. Kiedy jednak dokładnie? Poniżej znajdziecie pełen harmonogram premier Dziedzictwa Hogwartu na poszczególnych platformach.

7 lutego 2023 r. - przedpremierowy dostęp Hogwarts Legacy na PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC

- przedpremierowy dostęp Hogwarts Legacy na PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC 10 lutego 2023 r. - premiera na PS5, Xbox Series X|S i PC

- premiera na PS5, Xbox Series X|S i PC 4 kwietnia 2023 r. - premiera na PS4 i Xbox One

- premiera na PS4 i Xbox One 25 lipca 2023 r. - premiera na Nintendo Switch

Warto przy tym podkreślić, że wszystkie wersje gry posiadają tę samą zawartość i funkcjonalność. Jedyne różnice dotyczą oczywiście oprawy graficznej. Chcecie poznać więcej informacji, ciekawostek i porad ze świata Hogwarts Legacy? Zapraszamy do naszego obszernego poradnika na temat gry, w którym odpowiadamy na najczęściej zadawane przez was pytania.

