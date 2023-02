Hogwarts Legacy otrzyma funkcję, o którą prosili gracze. Niestety, tylko na PC

Do Hogwarts Legacy trafi niebawem najbardziej oczekiwana przez fanów funkcja. Niestety, pojawi się ona tylko na PC. Dlaczego?

Hogwarts Legacy to bezapelacyjnie znakomita gra. Deweloperom udało się spełnić marzenie fanów uniwersum i stworzyć wyjątkową produkcję. Dziedzictwo Hogwartu bije wszelkie rekordy popularności, zarówno na PC, jak i konsolach. W niektórych krajach (w tym w Polsce) zabrakło nawet pudełek z grą w sklepach. Warto przy tym pamiętać, że gra trafi jeszcze na PS4, Xbox One i Nintendo Switch. Choć Hogwarts Legacy zdaniem wielu graczy i recenzentów to produkcja niemal doskonała, to jest jedna funkcja, o którą prosili fani, a zabrakło jej w grze. Wkrótce może się to jednak zmienić.

Hogwarts Legacy z trybem mulitplayer na PC

Hogwart Legacy to tytuł stworzony z myślą o rozgrywce dla jednego gracza. Otwarty świat, fabuła i styl rozgrywki aż się proszą jednak o możliwość kooperacji. Wspólne przemierzanie rozległego świata, walka z potworami i przeżywanie przygód w świecie czarodziejów, to coś, o co gracze prosili jeszcze przed premierą tytułu. Niestety, deweloperzy ze studia Avalanche nie zdecydowali się na dodanie tego elementu. Jak mówi jednak stare porzekadło gamerów - "gdzie deweloper nie może, tam modera poślij".

Moderzy z grupy The Together Team, którzy na swoim koncie mają m.in. ogromną modyfikację sieciową do Skyrima - Skyrim Together, zdecydowali się opracować tryb multiplayer również do Hogwarts Legacy. Modyfikacja HogWarp jest dopiero w bardzo wczesnej fazie produkcji, jednak już teraz możemy zobaczyć, jak prezentuje się w grze.

Niestety mod HogWarp nie jest jeszcze dostępny powszechnie dla graczy. Twórcy wciąż pracują nad modyfikacją i w tym celu zbierają fundusze w serwisie Patreon. Jeśli chcecie, możecie ich tam wesprzeć i liczyć na wcześniejszy dostęp do trybu multiplayer w Hogwarts legacy. Z wiadomych przyczyn HogWarp w dniu swojej premiery będzie dostępny jedynie na PC. Gracze konsolowi, jak zwykle w takich przypadkach nie mogą liczyć na dodatkową zawartość tworzoną przez innych fanów produkcji. Pozostaje nam mieć nadzieję, że ogromny sukces Hogwarts Legacy sprawi, iż gra będzie długo wspierana licznymi dodatkami i nowymi funkcjami, w tym może właśnie trybem sieciowym.

