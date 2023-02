Hogwarts Legacy - poradnik do gry, O tych rzeczach musisz wiedzieć

Nurtują Cię jakieś pytania dotyczące Hogwarts Legacy? Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Spis treści

Poradnik do gry Hogwarts Legacy, który masz teraz przed sobą zawiera najważniejsze informacje na temat samej gry, jej mechanik oraz podpowiedzi, dzięki którym gra będzie przyjemniejsza. Nie znajdziesz tutaj dokłądnego opisu przejścia poszczególnych misji. Historię opowiadaną w grach zawsze warto jest poznawać samemu.

Hogwarts Legacy - kiedy jest premiera gry?

Hogwarts Legacy oficjalnie zadebiutuje 10 lutego na PC oraz konsolach PS5 i Xbox Series X/S. Nieco później, 4 kwietnia do tego magicznego świata wejdą także posiadacze PS4 i Xbox One. Natomiast użytkownicy Nintendo Switch muszą poczekać do 25 lipca.

Zobacz również:

Jak odblokować wcześniejszy dostęp do gry?

Każdy, kto zakupi grę na PC, Xbox Series X/S lub PS5 w edycji Deluxe przed premierą, będzie mógł od razu rozpocząć rozgrywkę.

Ile zajmuje przejście gry?

Hogwarts Legacy jest bardzo rozbudowaną grą. Sam wątek fabularny możemy ukończyć w trakcie około 20 - 25 godzin. Chcąc jednak ukończyć grę w 100 %, będziemy potrzebować około 60 - 70 godzin.

Czy w Hogwarts Legacy jest kooperacja i multiplayer?

Hogwarts Legacy jest grą przeznaczoną dla jednej osoby. Nie ma tutaj możliwości rozgrywki kooperacyjnej ani multiplayer.

Jakie domy są dostępne w Hogwarts Legacy?

W grze znajdują się 4 domy, do których możemy trafić podczas ceremonii przydziału. Tiara zada nam dwa pytania i na podstawie udzielonych odpowiedzi przydzieli nas do jednego z nich. Wybór możemy też zakwestionować i zasugerować, do której grupy chcemy dołączyć.

Gryffindor

Hufflepuff

Ravenclaw

Slytherin

Sama rozgrywka nie różni się znacząco w zależności od wyboru domu. Od początku gry mamy możliwość rozmawiania z innymi uczniami i raczej wszyscy są nastawieni do siebie przyjaźnie. Niektóre opcje dialogowe mogą się od siebie różnić. W trakcie gry nie ma możliwości zmiany domu.

Jak zmienić strój bohatera?

W Hogwarts Legacy mamy dostęp do mnóstwa różnych strojów. Niektóre z nich stanowią tylko i wyłącznie wartość kosmetyczną, inne z kolei podnoszą statystyki naszego bohatera. Jeśli jednak ich wygląd nam się nie spodoba, możemy zachować bonus do umiejętności i zmienić tylko wygląd danego stroju.

Hogwarts Legacy (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Hogwarts Legacy (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Hogwarts Legacy (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

W tym celu wchodzimy do naszego przewodnika oraz zakładki Wyposażenie. Wchodzimy do interesującej nas sekcji, np. rękawice i zakładamy żądany przedmiot. Następnie wracamy do poprzedniego okna i wybieramy opcję zmień wygląd. Dzięki temu możemy dostosować wygląd taki, jak nam odpowiada, zachowując statystyki danego elementu garderoby.

Szybka podróż

W grze możliwa jest szybka podróż. Służą do tego specjalne stacje/misy z proszkiem fiuu. Wystarczy do nich podejść, aby się aktywowały. Po przejściu do mapy regionu możemy wybrać interesującą nas misę, aby błyskawicznie się tam przeteleportować.

Hogwarts Legacy (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Jak szybko zdobywać punkty doświadczenia?

Punkty doświadczenia są niezwykle istotne w przypadku Hogwarts Legacy. To dzięki nim możemy podnosić poziom postaci oraz zakładać lepsze stroje podnoszące statystyki. Jest kilka sposobów na szybkie zdobywanie expa. Po pierwsze, warto wykonywać jak najwięcej misji, zadań i aktywności. Za każde z nich otrzymujemy dodatkowe punkty. Kolejnym istotnym elementem są znajdźki i łamigłówki. Przykładowo, za każdym razem, kiedy odnajdziemy i zbierzemy wpis do dziennika, dostaniemy kilkadziesiąt punktów. Samych wpisów jest 150, więc to potężna dawka expa dla naszej postaci.

Skanowanie terenu

Aby łatwiej znajdować potrzebne i ciekawe elementy w grze warto korzystać z możliwości skanowania terenu. Robimy to za pomocą zaklęcia Revelio, które przypisane jest to lewego klawisza kierunkowego. Po naciśnięciu na ekranie mogą pojawić się dwa rodzaje obiektów. Pomarańczowo-żółte oznaczają, że są to przedmioty do zebrania, lub skrzynie do otworzenia. Niebieska poświata oznacza możliwość wejścia w interakcję, np. za pomocą jakiegoś zaklęcia. W ten sposób możemy np. otrzymać nowy wpis do dziennika.

Hogwarts Legacy (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Jakie tereny zwiedzimy w Hogwarts Legacy?

Mapa gry Hogwarts Legacy jest bardzo duża. Podczas rozgrywki zwiedzimy kilka lokacji. Oto ich lista:

Południowy rejon Hogwartu

Północny rejon Hogwartu

Dolina Hogsmeade

Torfowiska północnej przeprawy

Dolina Hogwartu

Region Feldcroft

Torfowiska morza południowego

Przybrzeżna pieczara

Wybrzeże kłusowników

Jezioro Marunweem

Zakazany las

Cragcroftshire

Dwór Cape

Wybrzeże Clagmar

Hogwarts Legacy (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Zaklęcia - jak zdobywać?

W Hogwarts Legacy mamy dostęp do dwóch rodzajów zaklęć, podstawowych i opcjonalnych. Podstawowe są przypisane na stałe do naszej postaci. Jeśli chodzi o inne zaklęcia, których uczymy się w trakcie rozgrywki, możemy sami decydować, czy chcemy z nich w danej chwili korzystać.

Nowych zaklęć uczymy się w trakcie wykonywania zadań. W początkowej fazie gry jest to obowiązkowe. W dalszej części będziemy musieli się nieco bardziej postarać, wykonując np. zadania związane z relacjami z konkretnymi postaciami z gry.

Hogwarts Legacy (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Jak otwierać skrzynie z okiem?

W grze znajdziemy mnóstwo łamigłówek. Jedną z nich są skrzynie, które zamiast zamka mają oko. Kiedy podejdziemy do nich, zaczyna nas obserwować. Możemy je otwierać w dalszej części gry za pomocą zaklęcia Kameleon. Wystarczy, że nałożymy je na siebie w odległości, w jakiej skrzynia nas nie widzi. Następnie podchodzimy do niej i zabieramy zawartość.

Hogwarts Legacy (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl) Hogwarts Legacy (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Jak otwierać kłódki?

W początkowej fazie gry napotkamy na mnóstwo drzwi, które są zamknięte i wisi na nich kłódka. Dopiero w dalszej fazie gry zdobędziemy zaklęcie Alohomora, które pozwoli nam otwierać zamki.

Hogwarts Legacy (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Jak otwierać drzwi z symbolami zwierząt i pytajnikami?

Podczas eksploracji natrafimy na pomieszczenia, które są zablokowane drzwiami z zagadką. Obok nich znajdują się przełączniki, na których widzimy symbole zwierząt. W okolicy miejsca o nazwie Pracownia wróżbiarstwa (po przejściu przez kładkę), odnajdziemy kartkę z liczbami, które odpowiadają konkretnym symbolom. Będąc już przy drzwiach, widzimy zagadkę. Pośrodku trójkąta jest liczba a wokół niej 3 pola. Pole z liczbą, z symbolem oraz znakiem zapytania. Na przełączniku musimy wybrać takie zwierze, aby łączna liczba odpowiadała tej, która znajduje się na środku.