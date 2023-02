Hogwarts Legacy - premiera, wymagania, kiedy na Steam. Co wiemy o grze?

Świat Harry'ego Pottera jest kochany na całym świecie, jednak dobrych gier z tego uniwersum jest jak na lekarstwo. Mamy nadzieję, że Hogwarts Legacy przełamie złą passę.

Spis treści

Hogwarts Legacy rozpala oczekiwania nie tylko fanów uniwersum Harry'ego Pottera, ale także wielbicieli ogólnie pojętych gier. Może to być jedna z najlepszych produkcji z tego fantastycznego świata. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat gry Avalanche Software, która zostanie wydana przez Warner Bros.

Hogwarts Legacy - data premiery

Hogwarts Legacy początkowo miało pojawić się na rynku w 2021 roku, jednak premiera została przesunięta. Wszystko wskazywało na to, że do świata stworzonego przez J.K. Rowling trafimy jeszcze w 2022 roku. Okazuje się jednak, że twórcy postanowili opóźnić debiut i tytuł będzie dostępny dla graczy od 10 lutego 2023 roku. Jednak nie dla wszystkich. Tego dnia tytuł zadebiutuje na PC oraz konsolach Xbox Series X/S o PS5.

Zobacz również:

Posiadacze sprzętu poprzedniej generacji będą musieli poczekać do 4 kwietnia.

Hogwarts Legacy (fot. Warner Media)

Co ważne, każdy, kto zdecydował sie na zakup gry w edycji Deluxe, już teraz może wejść do świata gry, dzięki wczesnemu dostępowi. Tyczy się to posiadaczy konsol Xbox Series X/S i PS5. Pecetowcy muszą poczekać do godziny 19:00.

Hogwarts Legacy - o czym opowie gra?

W Hogwarts Legacy trafimy do fantastycznego świata stworzonego przez J.K. Rowling. Fabuła gry przeniesie nas jednak do XIX wieku, na około 100 lat przed historią opisaną przez autorkę w cyklu o Harrym Potterze. Wcielimy się w młodego czarodzieja lub czarodziejkę, która trafia do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Swoją naukę rozpoczynamy od 5 roku, przez co na nadrobienie zaległości nie mamy zbyt wiele czasu. Okazuje się jednak, że posiadamy specjalne umiejętności, których nasi rówieśnicy nie przejawiają.

Zostałeś przyjęty do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie i wkrótce odkrywasz, że nie jesteś zwykłym uczniem: posiadasz niezwykłą zdolność postrzegania i opanowania starożytnej magii. Tylko ty możesz zdecydować, czy będziesz chronić ten sekret dla dobra wszystkich, czy też ulegniesz pokusie bardziej złowrogiej magii.

Hogwarts Legacy (fot. Warner Media)

Hogwarts Legacy - rozgrywka

Avalanche tworzy grę RPG z otwartym światem, który będziemy mogli swobodnie eksplorować. Co prawda dostęp do pewnych miejsc będzie ograniczony, jednak z postępami fabularnymi otworzą nam się dodatkowe możliwości. Nie będziemy jednak zamknięci w sterylnych, ograniczonych lokacjach. Podczas rozgrywki będziemy uczyć się nowych rzeczy (zaklęcia, eliksiry, obrona przed czarną magią), zbierać punkty doświadczenia i awansować, a także udoskonalać swoją postać. Na początku gry będziemy mogli także wybrać dom, w których zechcemy zamieszkać. W trakcie gry będziemy wykonywać zadania główne oraz mieć możliwość brania udziału w aktywnościach pobocznych.

Gracze będą rozwijać umiejętności swojej postaci, opanowując potężne zaklęcia, doskonaląc umiejętności bojowe i wybierając towarzyszy, którzy pomogą im stawić czoła śmiertelnym wrogom. Gracze spotkają się również z misjami i scenariuszami, które będą stanowić trudne wybory, determinujące rozwój fabuły.

Hogwarts Legacy - wymagania sprzętowe na PC

Minmalne

System : 64-bit Windows 10

: 64-bit Windows 10 Procesor : Intel Core i5 6600 (3.3 GHz) lub AMD Ryzen 5 1400

: Intel Core i5 6600 (3.3 GHz) lub AMD Ryzen 5 1400 RAM: 16GB

Karta graficzna : NVIDIA GeForce GTX 960 GB lub AMD Radeon RX 470 4GB

: NVIDIA GeForce GTX 960 GB lub AMD Radeon RX 470 4GB DirectX : DX 12

: DX 12 Dysk: 85GB

Rekomendowane

System : 64-bit Windows 10

: 64-bit Windows 10 Procesor : Intel Core i7 8700 (3.2 GHz) lub AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i7 8700 (3.2 GHz) lub AMD Ryzen 5 3600 RAM : 16GB

: 16GB Karta graficzna : NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti lub AMD Radeon RX 5700 4

: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti lub AMD Radeon RX 5700 4 DirectX : DX 12

: DX 12 Dysk: 85GB

Ultra

System : 64-bit Windows 10

: 64-bit Windows 10 Procesor : Intel Core i7 10700K (3.80 GHz) lub AMD Ryzen 5 5800

: Intel Core i7 10700K (3.80 GHz) lub AMD Ryzen 5 5800 RAM : 32GB

: 32GB Karta graficzna : NVIDIA GeForce RTX 2080Ti lub AMD Radeon RX 6800

: NVIDIA GeForce RTX 2080Ti lub AMD Radeon RX 6800 DirectX : DX 12

: DX 12 Dysk: 85GB

Ultra 4K

System : 64-bit Windows 10

: 64-bit Windows 10 Procesor : Intel Core i7 10700K (3.80 GHz) lub AMD Ryzen 5 5800

: Intel Core i7 10700K (3.80 GHz) lub AMD Ryzen 5 5800 RAM : 32GB

: 32GB Karta graficzna : NVIDIA GeForce RTX 3090Ti lub AMD Radeon RX 7900

: NVIDIA GeForce RTX 3090Ti lub AMD Radeon RX 7900 DirectX : DX 12

: DX 12 Dysk: 85GB

Dowiedzieliśmy się także nieco na temat trybów dostępnych na konsolach. Gra będzie działała w 30 FPS w trybie Fidelity oraz 60 FPS w trybie Performance. Nie wiadomo jeszcze nic więcej na temat rozdzielczości w poszczególnych opcjach. Prawdopodobnie tryb jakości pozwoli grać w 4K.

Hogwarts Legacy - jakie lokacje zwiedzimy?

W trakcie rozgrywki nie będziemy ograniczeni tylko do samego Hogwartu. W trakcie wykonywania misji zwiedzimy różnorodne lokacje.

Zamek

Wioska Hogsmaede

Zakazany Las

Czy w Hogwarts Legacy pojawi się Harry Potter?

Zdecydowanie nie. Akcja gry osadzona jest w XIX wieku, więc na kilka pokoleń przed narodzinami Harry'ego. Nie zdziwi jednak fakt, jeśli natrafimy na stare przepowiednie, które opowiedzą o wielkim czarodzieju, który pokona zło i ocali świat.

Obszerny materiał z rozgrywki

Podczas State of Play twórcy pokazali obszerny, prawie 15-minutowy materiał prezentujący rozgrywkę na konsoli PS5. Trzeba przyznać, że gra zapowiada się wyśmienicie.

Tak będą wyglądały pokoje czarodziejów

Twórcy udostępnili materiały, które prezentują, jak będą wyglądały pokoje w poszczególnych domach czarodziejów. Możemy bliżej przyjrzeć się stylistyce Gryffindoru, Hufflepuff, Slytherinu oraz Ravenclav.

Hogwarts Legacy na zwiastunie kinowym

