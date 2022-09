Hokus Pokus 2 – kiedy premiera? Zwiastun, obsada, fabuła filmu Disneya

Przepadacie za opowieściami o magii i wiedźmach, a Halloween to Wasz ulubiony okres w roku? W takim razie rzućcie okiem na Hokus Pokus 2 – nowy film Disneya z czarownicami w rolach głównych.

Spis treści

Hokus Pokus 2 – najważniejsze informacje

Tytuł: Hokus Pokus 2

Hokus Pokus 2 Reżyseria: Anne Fletcher

Anne Fletcher Gatunek: fantasy

fantasy Rok produkcji: 2022

2022 Kraj produkcji: USA

Nowy film fantastyczny Disneya to kontynuacja przeboju z lat 90. o podobnym tytule. Osadzone w miasteczku Salem Hokus Pokus opowiadało historię trzech sióstr-czarownic Sanderson, które porywały dzieci. Podczas egzekucji jedna z nich wypowiedziała zaklęcie, w wyniku którego wiedźmy miały powrócić do żywych, jeśli w noc Halloween dziewica zapali czarną świecę. Gdy 300 lat później nierozważne nastolatki odprawiły magiczny rytuał, krwiożercze czarownice zmaterializowały się wśród plastikowych halloweenowych dekoracji...

Fabuła

Hokus Pokus 2 jest bezpośrednią kontynuacją pierwszego filmu. Schemat wydarzeń jest podobny, co w poprzedniej części: trzy beztroskie dziewczyny niechcący przywołują wygłodzone czarownice, a następnie muszą powstrzymać je przed zbrodniami. Jak głosi oficjalny opis filmu:

Trzy młode kobiety przypadkowo sprowadzają siostry Sanderson z powrotem do współczesnego Salem i muszą wymyślić sposób na powstrzymanie krwiożerczych czarownice przed sianiem spustoszenia na świecie.

Warto zauważyć, że w 2018 roku została wydana książka będąca kontynuacją filmu z lat 90. Opowiadała ona o Poppy – córce bohaterów części 1 – jej przyjacielu Travisie i Isabelli. By zaimponować Isabelli, Poppy zakradła się do domu sióstr Sanderson i przypadkowo przywróciła je do życia. Nie jest jasne, na ile nowy film Disneya czerpie z tej opowieści, a na ile tworzy swoją własną historię.

Zobacz również:

Data premiery

Hokus Pokus 2 na platformie Disney+ pojawi się w piątek, 30 września 2022 roku.

Obsada

Dobrą wiadomością dla osób pamiętających część pierwszą jest informacja, że w rolach sióstr Sanderson powracają te same aktorki.

fot. Disney Studios fot. Disney Studios fot. Disney Studios

W filmie występują m.in.:

Bette Midler – Winifred Sanderson

– Winifred Sanderson Sarah Jessica Parker – Sarah Sanderson

– Sarah Sanderson Kathy Najimy – Mary Sanderson

– Mary Sanderson Doug Jones – Billy Butcherson

– Billy Butcherson Whitney Peak – Becca

– Becca Lilia Buckingham – Cassie

– Cassie Belissa Escobedo – Izzy

– Izzy Tony Hale – Burmistrz Traske

Zwiastun

Hokus Pokus 2 możecie podejrzeć na teaserze

oraz na oficjalnym trailerze:

Zobacz także: Hokus Pokus 2 - recenzja filmu na Disney+. Czy tak się wskrzesza kultowe marki?