Holenderski urząd uznaje zasady Apple dotyczące zakupów w aplikacji za antykonkurencyjne

Holenderskie dochodzenie rozpoczęło się w 2019 roku, gdy istniały powody, aby sądzić, że praktyki Apple stanowiły nadużycie dominującej pozycji na rynku. Od tego czasu, zakres dochodzenia został dalej skoncentrowany przede wszystkim na aplikacjach randkowych.

Ekskluzywny raport Reuters ujawnia, że holenderska grupa strażnicza uznała, że zasady Apple dotyczące App Store i zakupów w aplikacji są antykonkurencyjne, a także poprosiła Apple o ich zmianę. Dochodzenie obejmowało skargę od Match Group, firmy stojącej za wieloma aplikacjami randkowymi, w tym OK Cupid, Tinder i Match.com.

ACM (Authority for Consumers and Markets for the Netherlands) podobno powiadomiło Apple o swoich ustaleniach w zeszłym miesiącu. Chociaż ACM jeszcze nie ustanowiło grzywny dla Apple za antykonkurencyjność firmy, to zażądało zmian w systemie płatności.

Źródło: Apple

Inne źródła twierdzą również, że Apple zwróciło się już do Sądu Rejonowego w Rotterdamie o nakaz zablokowania publikacji orzeczenia podczas swojej apelacji. Rzecznik sądu potwierdził redakcji Reuters, że sprawa Apple (o zablokowanie publikacji) jest realna, ale nie mógł potwierdzić terminu tej decyzji.Apple argumentowało, że zasady firmy względem App Store - odnoszące się do systemu płatności - mają na celu utrzymanie informacji o płatnościach swoich klientów w bezpieczeństwie podczas korzystania z App Store.

W ostatnich latach, zarówno deweloperzy, jak i rządy na całym świecie argumentowały, że dominacja Apple na rynku dała jej nieuczciwą przewagę. Firma ta pobiera od deweloperów od 15% do 30% prowizji za wszystkie transakcje w aplikacji, w tym powtarzające się płatności subskrypcyjne, gdy klienci korzystają z systemu płatności Apple. System ten jest wymogiem przyjmowania płatności, jeśli aplikacje chcą być wymienione w App Store.