Home Office? Zabezpiecz swoje dane, tak jak zrobiłby to Twój pracodawca

Pracujesz zdalnie i trzymasz na dysku ważne pliki? Nie pozwól, aby przepadły na skutek awarii! Świetnym rozwiązaniem jest dysk NAS.

Spis treści

Na skutek pandemii COVID-19 praca zdalna mocno się upowszechniła. To wiąże się z koniecznością przechowywania plików firmowych na dysku prywatnego komputera. Warto o nie odpowiednio zadbać - dobrze jest zapewnić sobie wsparcie porządnego programu antywirusowego, który ochroni system przed infekcją, a pliki przed kradzieżą lub zaszyfrowaniem przez ransomware. Poza szkodnikami plikom może zagrozić również awaria dysku. W takiej nieprzyjemnej sytuacji możesz utracić efekty wielu tygodni pracy, dlatego dobrze zaopatrzyć się w NAS. Jest to dysk sieciowy, który możesz wykorzystać do całkowitej ochrony utworzonych przez siebie plików. Dowiedz się, w jaki sposób działa i co zyskasz, wybierając to rozwiązanie.

Co to właściwie jest NAS i jak działa?

Dysk NAS - co to w ogóle oznacza? NAS jest skrótem od angielskich słów „Network Attached Storage”, czyli "Podpięta do sieci pamięć". Mamy tu do czynienia z dyskiem o specjalnej konstrukcji i budowie, który ma za zadanie przez 24 godziny na dobę udostępniać pliki. Jest on podpięty bezpośrednio do routera - kablowo lub bezprzewodowo. Dzięki temu znajduje się w sieci i nie wymaga bezpośredniego, fizycznego połączenia z Twoim sprzętem. Co więcej - takie rozwiązanie umożliwia do niego dostęp praktycznie z dowolnego miejsca na świecie. Odbywa się to za pomocą dedykowanej aplikacji. Przypomina to używanie dysków chmurowych, jak choćby Dysk Google czy One Drive. Jest jednak pewna zasadnicza różnica - dysk NAS należy tylko do Ciebie i masz stuprocentową pewność, że nikt niepowołany nie uzyska dostępu do zapisanych na nim danych.

Kolejną zaletą jest fakt, że z dysku możesz korzystać nie tylko przy użyciu laptopa czy komputera stacjonarnego, ale również smartfona lub tabletu. Umożliwia to dostęp do plików w każdej chwili i jest bardzo wygodne zwłaszcza dla osób pracujących w terenie. Jedyne, co potrzebujesz, to pozostawić NAS podpięty do zasilania i sieci. I to wszystko. Prościej się nie da, prawda? A co więcej, dysk NAS może służyć za Twoje archiwum. Ze względu na duże pojemności, tego typu nośniki pamięci świetnie nadają się do przechowywania dużych plików. Nie trzeba już będzie kasować plików z dysku komputera lub laptopa, aby zrobić miejsce na kolejne dane - zamiast zapisywać je na dysk, przesyłasz po prostu od razu na NAS i pobierasz na inne urządzenie tylko wtedy, gdy jest Ci to potrzebne.

Ale na tym nie koniec. Poza bezpieczeństwem i pewnością, że nikt postronny nie będzie mieć dostępu do plików zgromadzonych na dysku, wypada jeszcze zadbać o to, aby mogły z nich korzystać osoby upoważnione. Mogą być to współpracownicy lub pozostali domownicy, którzy chcą uzyskać dostęp do np. wspólnych zdjęć z wakacji. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby udostępnić wybrane zasoby znajomym i przyjaciołom. Jeśli masz dysk NAS, to Ty ustalasz reguły!

NAS - dysk przygotowany do wymagających zadań

Dyski typu NAS są znacznie bardziej wytrzymałe od standardowych. Nic w tym dziwnego - ich funkcją jest działanie 24 godziny na przez siedem dni w tygodniu. Dzięki temu w dowolnej chwili zapisujesz pliki na dysku, z którego możesz je pobrać w razie potrzeby. W związku z tym, jeśli dysk Twojego laptopa lub desktopa ulegnie awarii, niczego nie tracisz - pliki cały czas znajdują się na dysku NAS i możesz je w każdej chwili pobrać na inne, sprawne urządzenie. Awarie przestają być równoznaczne z utratą danych!

Producenci dysków dbają o to, aby sprawowały się jak najlepiej, czyli miały maksymalną wydajność odczytu oraz zapisu plików, pracowały cicho i były "nie do zdarcia". W związku z tym wprowadzają do nich autorskie rozwiązania, mające gwarantować optymalną pracę, a co za tym idzie - pełen komfort dla użytkownika. Wśród dostępnych na rynku propozycji na wyróżnienie zasługuje dysk NAS Toshiba N300. Dlaczego? Powodów jest kilka i warto je poznać.

Pierwszy to przede wszystkim duża ilość wersji pojemnościowych - od 4 do 16 TB. Taka kolosalna ilość przestrzeni umożliwi Ci nie tylko utrzymywanie kopii plików, ale praktycznie wykonanie całego backupu dysku twardego.

Druga zaleta to autorskie technologie producenta, powstałe na bazie wielu lat doświadczeń przy tworzeniu dysków i serwerów. Jedną z nich jest Stable Platter Technology - jej zadanie to redukowanie drgań talerzy do niezbędnego minimum, co przekłada się na znaczne wydłużenie żywotności dysku NAS (szacowanego na milion godzin pracy), a także cichszą pracę. Inne rozwiązanie, Dynamic Cache, pozwala na optymalizację pracy bufora i osiągnięcie pełnej przepustowości transferu danych - wynosi ona od 204 MB/s w dyskach o najmniejszej pojemności, do 274 MB/s przy najpojemniejszych modelach. Dzięki temu niezależnie od tego, ile osób korzysta z plików na NAS, przesył plików odbywa się z niezakłóconą szybkością.

Dzięki optymalizacji poboru energii dysk NAS Toshiba N300 jest bardzo ekonomiczny w eksploatacji. Nie pobiera mocy, kiedy tego nie potrzebuje, a podczas pracy jego podzespoły nie ulegają rozgrzaniu do temperatury grożącej uszkodzeniem. Dlatego niezależnie od intensywności wykonywanych działań masz gwarancję braku nieprzyjemnych niespodzianek w postaci nagłego przerwania działania, powolnego transferu itp. Jest to istotne także pod tym względem, że choć dysk NAS może pracować samodzielnie, to nie ma przeciwwskazań do użycia go jako macierzy RAID w serwerze lub komputerze stacjonarnym.

Podsumowując - N300 to jest to!

Firmowe pliki wymagają szczególnej ochrony - zarówno przed uszkodzeniem, jak i przed dobraniem się do nich osób niepowołanych. Dysk Toshiba N300 gwarantuje jedno i drugie, a ponadto daje pełen komfort i wygodę każdemu użytkownikowi. Dlatego nie sposób nie polecić go do pracy w systemie Home Office. To zdecydowanie jedna z najmocniejszych pozycji na rynku dysków NAS i pewna inwestycja na długie lata. Dlatego z N300 możesz spać spokojnie - wszystkie ważne dane są bezpieczne.