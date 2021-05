Home Office w pełni? Puron PR10 - robot, który odzyska mieszkanie dla Ciebie

Praca zdalna dla wielu osób stała się dzisiaj codziennością, a w niektórych przypadkach także perspektywą na dłuższe lata. Takie funkcjonowanie wymaga od nas pewnych zmian i odpowiedniej samoorganizacji, również jeśli chodzi o utrzymywanie porządku w naszych czterech kątach. Istnieje jednak pewne rozwiązanie, które jest w stanie nam pomóc, a jest nim nowoczesny robot sprzątający, umożliwiający czyszczenie powierzchni płaskich.

Pandemia koronawirusa całkiem odmieniła rzeczywistość, w której do tej pory funkcjonowaliśmy. Dla wielu osób główną zmianą okazało się przejście na pracę oraz naukę zdalną - nasze mieszkania stały się jednocześnie biurem, szkołą i miejscem wypoczynku. Sama od ponad roku pracuję w trybie home office i chociaż doświadczam w tym rozwiązaniu wielu korzyści, to zdaję sobie sprawę, że funkcjonowanie w ten sposób wymaga sporej samodyscypliny oraz odpowiedniej organizacji - nie tylko czasu, ale również stanowiska pracy. Osobiście, aby czuć się spokojnie i komfortowo podczas wykonywania codziennych zadań, muszę mieć zapewnione odpowiednie warunki, a przede wszystkim... wokół musi panować porządek.

Niestety, pracując w domu łatwo można zauważyć, że bałagan robi się szybciej i częściej niż gdy większość dnia spędzaliśmy poza naszymi czterema kątami. A staje się to jeszcze bardziej widoczne, jeśli pozostali członkowie rodziny czy współlokatorzy również pracują lub uczą się zdalnie. Na szczęście postęp technologiczny sprawia, że w wielu czynnościach, w tym związanych ze sprzątaniem, pomagają nam nowoczesne urządzenia, takie jak pralki, zmywarki czy... roboty sprzątające. I o ile dwa pierwsze sprzęty są nam dobrze znane i goszczą właściwie w każdym domu już od dawna, o tyle roboty sprzątające dopiero teraz zaczynają cieszyć się coraz większym zainteresowaniem. I nic dziwnego, w końcu są one w stanie wyręczyć nas w codziennym odkurzaniu czy myciu podłogi.

Roboty sprzątające - dlaczego warto?

Jeszcze kilka lat temu rynek robotów sprzątających był bardzo wąski, a ceny tego rodzaju gadżetów na pewno nie zachęcały do szybkiego zakupu. Obecnie, coraz więcej producentów dopisuje roboty sprzątające do swoich ofert, a to z kolei wpływa na obniżkę cen. Poza tym należy zaznaczyć, że na przełomie kilku lat odkurzacze automatyczne znacznie polepszyły się pod względem technologicznym. Moduł Wi-Fi, rozbudowany system czujników czy mapowanie przestrzeni staje się dzisiaj standardem jeśli chodzi o wyposażenie robotów automatycznych. Rozbudowywane udogodnienia sprawiają, że sprzątanie domu jest jeszcze szybsze, wygodniejsze, a przede wszystkim przyjemniejsze.

Jakiego robota sprzątającego wybrać?

Jak wspominałam, rynek robotów sprzątających obecnie stale się powiększa, a więc wybór odpowiedniego modelu okazuje się nieco trudniejszy. Niestety wśród szerokiej oferty odkurzaczy automatycznych często możemy znaleźć sprzęty niskiej jakości, które po kilku przejazdach po prostu odmówią dalszej współpracy. Dlatego zanim zdecydujemy się zakup robota sprzątającego, powinniśmy zwrócić uwagę na parametry techniczne, takie jak np. pojemność akumulatora (w tym deklarowany czas pracy oraz ładowania), mechanizmy sprzątające, pojemność pojemnika na nieczystości czy rodzaj filtrów. Ważnym aspektem mogą okazać się także rozmiary odkurzacza oraz sposób nawigacji.

Jeśli samo odkurzanie automatyczne to dla nas za mało, możemy zdecydować się na zakup robota hybrydowego, czyli wyposażonego dodatkowo w funkcję mycia podłogi. Idealnym przykładem takiego rozwiązania jest robot sprzątający PURON PR10.

PURON PR10 - idealny asystent podczas pracy zdalnej

PURON PR10 to zaawansowany robot sprzątający wyposażony w szereg nowoczesnych funkcji, jak np. mycie podłogi, laserowa nawigacja przestrzeni, lampa UV czy komunikaty głosowe (także w języku polskim). To urządzenie, dzięki któremu utrzymanie porządku i higieny w mieszkaniu będzie o wiele łatwiejsze.

Rozprawi się z zarazkami

Dzięki nowoczesnej technologii sprzęt marki PURON zapewnia nam poskromienie bakterii i wirusów, a także alergii powodowanej przez kurz , roztocza czy pleśń. Wbudowana lampa, umieszczona pod robotem wytwarza promieniowanie UV, które pozwala zwalczać organizmy chorobotwórcze, które zagrażają naszemu zdrowiu.

Kolejnym udogodnieniem, które wyróżnia urządzenie spośród innych modeli robotów, jest możliwość mycia podłogi. Dzięki specjalnemu zbiornikowi z mopem możemy usunąć zanieczyszczenia z każdej powierzchni twardej. Co ważne, zbiornik podzielony jest na dwie części - na wodę oraz na zanieczyszczenia suche, więc robot podczas mopowania zbiera największy brud. Zbiornik na wodę pomieści aż 360 ml płynu, co - jak podkreśla producent - wystarczy to na umycie ok. 200 m² powierzchni.

Nigdy się nie zgubi

Precyzja jazdy i dokładnie rozplanowana praca robota jest możliwa dzięki nawigacji laserowej, stanowiącej najbardziej zaawansowany technologicznie typ mapowania pomieszczeń. W przeciwieństwie do skanowania za pomocą kamery, mapa danego obszaru tworzy się w kilka sekund po otwarciu aplikacji, zanim robot rozpocznie pracę. Jak to działa? Wystająca część z laserem obraca się o 360° i skanuje okolicę w odległości do 8 metrów od robota, dlatego bez problemu poradzi sobie w domach z kilkoma pokojami, zastawionymi meblami. Poza tym, urządzenie zapamiętuje aż 3 mapy, dzięki czemu można go przenosić między piętrami, a nawet mieszkaniami.

Na utworzonej mapie możemy wydzielać miejsce, które mają zostać sprzątnięte lub zaznaczyć obszar, który ma zostać pominięty, a także narysować wirtualną ścianę, czyli barierę, której robot nie przekroczy. W ten sposób jeszcze precyzyjniej możemy zaplanować każdy ruch odkurzacza i nie martwić się, że urządzenie wjedzie w jakiś przedmiot czy niechcianą strefę.

Dopasuje się do naszych potrzeb

PURON PR10 został wyposażony w moduł Wi-Fi, dzięki któremu możemy sterować robotem za pomocą aplikacji mobilnej WeBack zainstalowanej na smartfonie lub tablecie. W ten sposób możemy w pełni wykorzystać wszystkie funkcje i dopasować pracę urządzenia do swoich potrzeb. Dzięki specjalnym ustawieniom w aplikacji możemy:

Postawić wirtualną ścianę;

Wskazać pomieszczenie lub przestrzeń, w które robot nie wjedzie podczas sprzątania;

Wskazać pomieszczenie lub przestrzeń, którą robot ma posprzątać;

Regulować siłę ssącą - od 1800 do 2500 Pa - Cicho, Standard, Turbo;

Regulować stopień namoczenia szmatki podczas mopowania;

Wskazywać miejsce, w które robot ma dojechać;

Zmieniać język i przyciszać/wyłączać komunikaty głosowe;

Aktualizować oprogramowanie;

Sprawdzać historię sprzątania;

Kierować robota na stację ładującą;

Zapisywać do trzech map powierzchni w aplikacji.

Dodatkowo, w zestawie otrzymujemy pilota zdalnego sterowania, który również pozwala kontrolować pracę robota. Nie sięgając po telefon możemy szybko zatrzymać urządzenie, zmienić siłę działania lub wygodnie zaprowadzić robota do wybranego przez nas miejsca.

Poradzi sobie w każdej sytuacji

Robot sprzątający Puron PR10 został wyposażony w system zaawansowanych czujników, dzięki którym omija przeszkody, nie obija mebli oraz nie spada ze schodów. Do tego, bez problemu zmieści się nawet pod niskimi szafkami - wysokość robota wynosi 7,6 cm (+ 2 cm wysokości samego lasera), przy czym należy zaznaczyć, że laser lekko się ugina, dzięki czemu nie musimy się martwić, że urządzenie się zaklinuje.

Dzięki wydajnej baterii o pojemności 3200 mAh, odkurzacz jest w stanie wyczyścić ok. 200 m² powierzchni na jednym naładowaniu. Po skończonej pracy lub w momencie rozładowania akumulatora, robot samodzielnie powróci do stacji ładującej, a następnie wznowi pracę tam, gdzie ją przerwał.

Nie przeszkodzi w pracy

PURON PR10 to urządzenie, które nie generuje zbyt dużego hałasu, dzięki czemu nie przeszkadza podczas pracy, nauki czy nawet w trakcie snu. Maksymalny poziom głośności, jaki wytwarza wynosi ok. 50 dB. Poza tym, sprzęt działa automatycznie i nie wymaga od nas zbyt dużej uwagi, a ewentualne polecenia możemy wydawać nie odrywając się od miejsca pracy - za pomocą smartfona, tabletu czy pilota.

Czysta przestrzeń = lepsze samopoczucie i zdrowie

Ostatni rok przyniósł sporo wyzwań szczególnie jeśli chodzi o kwestie utrzymania porządku i higieny, także w naszych mieszkaniach. Stałe przebywanie w domu wymaga tego, by zachować w nim czystość jakiej nie było nigdy dotąd, dlatego warto poszukać rozwiązań, które nam w tym pomogą.

Odkurzacz automatyczny PURON PR10 to zbawienne narzędzie nie tylko do utrzymania czystości, ale również pozbycia się tego, co zagraża naszemu zdrowiu. Warto zaznaczyć, że nie każdy robot sprzątający poradzi sobie z dezynfekcją mieszkania oraz precyzyjnym nawigowaniem, w którym przybyło przeszkód i użytkowników.

Bardziej szczegółowe informacje na temat robota sprzątającego PURON PR10 znajdziecie w naszej recenzji.

Doskonałym rozwiązaniem podczas sprzątania może okazać się także inny produkt - PURON PU20, czyli odkurzacz bezprzewodowy z funkcją czyszczenia ręcznego, o którym również przeczytacie w naszym artykule.

Cena i dostępność

Warto skorzystać z majowej promocji: robot sprzątający PURON PR10 z zestawem akcesoriów o wartości 179 zł GRATIS jest dostępny w sklepie wdomu24.pl, a także w sklepie Media Expert.