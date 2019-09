Homeworld 3 oficjalnie! Kultowa strategia powraca

Studio Blackbird Interactive zapowiedziało kolejną część serii RTS-ów. Nie spodziewajcie się jednak rychłej premiery Homeworld 3.

Homeworld to seria gier strategicznych czasu rzeczywistego, która została zapoczątkowana w 1999 roku przez studio Relic Entertainment (Warhammer 40,000: Dawn of War, Company of Heroes). Ostatnia odsłona serii - Homeworld: Deserts of Kharak, zadebiutowała w 2016 roku i została wyprodukowana przez studio Blackbird Interactive, w którego skład wchodzą m.in. oryginalni twórcy Homeworld.

Zespół Blackbird Interactive postanowił po raz kolejny sięgnąć po kultową markę i zapowiedział Homeworld 3 - pełnoprawną kontynuację serii. Na temat samej produkcji wiemy niewiele. Ujawniono jedynie, że akcja gry zostanie umiejscowiona po wydarzeniach z Homeworld 2. Na pierwsze konkrety będzie musieli jeszcze trochę poczekać, bowiem Homeworld jest dopiero w fazie pre-produkcji. Wstępna data premiery to 2022 rok.

Homeworld 3 to ostatnie słowo w epickiej walce kosmicznej. Uchwyci nastrój i ton Homeworld i dostarczy go w dokładnie oczekiwany i soczysty, piękny sposób. Pojawi się satysfakcjonujące rozszerzenie historii z ciekawymi zwrotami akcji, a także lokacje, które, jak sądzę, spodobają się zarówno obecnym, jak i nowym fanom. - Rob Cunningham, CEO Blackbird Interactive

Gra trafiła właśnie na portal Fig, jednak nie po to, aby go sfinansować, bowiem kwota niezbędna do pomyślnego ukończenia zbiórki została ustalona na symbolicznym poziomie - jednego dolara. Twórcy uważają jednak, że Fig pomoże deweloperom i społeczności zbliżyć się do siebie, co ostatecznie może przełożyć się na idealne dopracowanie Homeworld 3. Wydawcą gry jest firma Gearbox Publishing.

źródło: wccftech.com