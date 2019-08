Hongmeng OS może zdebiutować w tym tygodniu

Wszyscy pamiętamy, że Huawei zaczął szykować swój własny system operacyjny jako alternatywę dla Androida. Mimo uspokojenia sytuacji, prac nie przerwano - i być może jesteśmy w przededniu jego debiutu.

Wszystko wskazywało na to, że współpracę z Huawei zakończy zarówno Google (co wiązało się z końcem wsparcia dla systemu Android), jak i ARM i inni ważni podwykonawcy. Producent starał zabiegi o przywrócenie poprzedniego stanu, a jednocześnie szykował alternatywę dla oprogramowania Google. Pierwsze przecieki mówiły, że będzie nazywać się "Ark OS", potem okazało, że jednak "Hongmeng OS". Producent nawet zastrzegł tę nazwę w wielu krajach świata. Choć Android spokojnie powrócił na urządzenia Huawei, szkoda marnować dziesiątek godzin pracy i autorski system jest nadal rozwijany. A jak podaje Global Times, jego debiut nastąpi już 10 sierpnia. Najpierw pojawi się na rynku chińskim, zarówno w urządzeniach Huawei, jak i marce Honor oraz innych, np. smart TV. Wszystko zresztą wskazuje na to, że pierwotnie system był zaprojektowany pod kątem Internetu Rzeczy oraz stosowania w przemyśle.

Anonimowe źródło tej informacji podaje, że globalnie smartfony Huawei z systemem Hongmeng OS pojawią się w czwartym kwartale tego roku i będą na "milionach urządzeń". Prawdopodobnie może chodzić tu m.in. o serię Huawei Mate 30. To oczywiście nieoficjalna wiadomość, ale jeśli za pięć dni rzeczywiście system pojawi się na rynku, reszta również może się sprawdzić. Pozostaje tylko cierpliwie czekać - być może będziemy świadkami pojawienia się konkurencji dla Androida?