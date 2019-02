Honor 10 Lite - test smartfona za mniej niż 1000 zł

Prezentujemy możliwości następcy rewelacyjnego modelu 9 Lite. Podpowiadamy czy nowy Honor ma szansę nawiązać do sukcesu poprzednika. Omawiamy zastosowane nowinki oraz analizujemy opłacalność zakupu.

Marka Honor to jeden z potentatów rynkowych w zakresie sprzedaży urządzeń ze średniej półki cenowej. Ten należący do Huawei brand, samodzielnie zapracował na uznanie i przychylne opinie użytkowników. Przyczynił się do tego również model Honor 9 Lite, przez wielu ekspertów uważany za najlepszy smartfon w cenie do 1000 złotych. Na rynek właśnie trafił jego bezpośredni następca czyli Honor 10 Lite. Zapraszamy do zapoznania się z recenzją urządzenia, które już niebawem może znaleźć się na liście najpopularniejszych smartfonów na rynku.

Honor 10 Lite - wygląd i budowa

Nowy model w ofercie Honora na pierwszy rzut oka nie przypomina urządzeń ze średniej półki cenowej. Niemal bezramkowy wyświetlacz oraz efektowne, połyskliwe plecki robią świetne wrażenie. Materiały zostały również wzorowo spasowane. Czar pryska po wzięciu Honora 10 Lite do rąk. Zarówno boczne krawędzie jak i plecki smartfona wykonano z twardego, połyskliwego plastiku. Testowana przez nas wersja w kolorze czarnym wydaje się elegancka, ale bardzo łatwo się brudzi. Podczas testów nie odnotowaliśmy wprawdzie żadnych problemów z rysowaniem się obudowy, ale pojawienie się pierwszych zadrapań wydaje się kwestią czasu. Lepszym wyborem w tym wypadku, wydaje się być intensywnie reklamowany wariant kolorystyczny Sky Blue. Całe szczęście w pudełku oprócz samego smartfona znajdziemy również silikonowe etui.

Przyciski funkcyjne urządzenia umieszczono przy prawej krawędzi. Górna krawędź kryje hybrydowy slot na dwie karty nano SIM. Poraz kolejny Honor zaskakuje zastosowaniem odchodzącego w niepamięć gniazda micro USB. Można zakładać, że jest to drobna próba podkreślenia podziału segmentów rynku między Honora i Huawei. Konserwatywni użytkownicy ucieszą się natomiast z obecności wtyku mini Jack.

Zastosowanie gniazda Micro USB w urządzeniu za około 1000 zł to dość zaskakujące rozwiązanie.

Honor 10 Lite - wyświetlacz

Wyświetlacz Honora 10 Lite ma przekątną 6,21 cala, a jego proporcje to 19,5:9. Oznacza to, że współczynnik powierzchni ekranu do obudowy to w tym wypadku 90%. Jest to całkiem dobry rezultat biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z urządzeniem ze średniej półki cenowej. Matryca wykonana w technologii COF wyświetla obraz o rozdzielczości FHD+ (2340 x 1080 px). Oczywiście górna część ekranu jest wykończona wycięciem, kryjącym obiektyw aparatu.

Prezentowany obraz jest odpowiednio nasycony i cieszy oczy. Jasność podświetlenia okazuje się wystarczająca aby treści pozostały widoczne nawet w słoneczne dni. Bez zastrzeżeń prezentuje się również działanie panelu dotykowego.

Honor 10 Lite - specyfikacja

Teoretycznie Honor 10 Lite jest dostępny w 3 wariantach, różniących się ilością zastosowanej pamięci RAM. Podczas pierwszej prezentacji, producent ogłosił modele wyposażone w 3, 4 i 6 GB pamięci. Polscy nabywcy znajdą w sklepach tylko podstawową wersję z 3 GB pamięci i właśnie tak wyposażone urządzenie otrzymaliśmy do testów.

Pełna specyfikacja testowanego modelu prezentuje się następująco:

Wyświetlacz: 6,21", FHD 2340 × 1080

6,21", FHD 2340 × 1080 Proporcje wyświetlacza: 19,5:9

19,5:9 Współczynnik powierzchni ekranu do obudowy: powyżej 90%

powyżej 90% Procesor: Kirin 710

Kirin 710 Bateria: 3400 mAh (wartość typowa)

3400 mAh (wartość typowa) RAM: 3 GB

3 GB ROM: 64 GB

64 GB DualSIM: Hybrydowy

Hybrydowy NFC: Tak

Tak Nakładka systemowa: EMUI 9.0

EMUI 9.0 Aparat tylny: 13 Mpx f/1,8 + 2 Mpx f/2,4 z obsługą AI

13 Mpx f/1,8 + 2 Mpx f/2,4 z obsługą AI Aparat przedni: 20 Mpx f/2,0 , funkcje AI

20 Mpx f/2,0 , funkcje AI Wymiary: 154,8 x 73,64 x 7,95 mm

154,8 x 73,64 x 7,95 mm Masa: ~ 162 g

Honor 10 Lite - system

Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 9 Pie. Dodatkowo producent zainstalował w nim sprawdzoną nakładkę EMUI w wersji 9.0.1. Jej obecność oznacza wygodną i stabilną pracę, ale również obecność zupełnie zbędnego pakietu aplikacji preinstalowanych. Już od chwili włączenia pamięć smartfona jest zagracona aplikacjami sklepów internetowych i bookingu, czy wreszcie autorskimi rozwiązaniami Honora. Oczywiście nie jest to złe czy szkodliwe oprogramowanie, ale dobrze jeśli użytkownik sam może zdecydować co chce mieć w swoim urządzeniu.

Producent przewidział również opcję wywoływania funkcji gestami. Na uwagę zasługuje także wykorzystanie rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji. Oprócz rozwiązań wspierających wykonywanie zdjęć producent opracował autorskie technologie redukcji szumów podczas połączeń.

Honor 10 Lite - wydajność

Niestety nie udało nam się wykonać pełnego zestawu testów wydajnościowych. Smartfon odmawiał współpracy z większością benchmarków. Można zakładać, że jest to związane ze stosunkowo krótką karierą rynkową modelu i zastosowanego oprogramowania. Jedyny uruchomiony benchmark 3DMark również miał problem z poprawnym zidentyfikowaniem Honora 10 Lite. Wyniki porównaliśmy z rezultatami smartfonów, które były dostępne w podobnych cenach w okresie ostatnich 2 lat.

Honor 10 Lite w benchmarku 3DMark Sling Shot

Czas pracy Honora 10 w intensywnym obciążeniu to 9 godzin. Podczas normalnego użytkowania, bateria wytrzymuje bez ładowania około 2 dni.

Honor 10 Lite - aparat

Główny aparat z podwójnym obiektywem to rozwiązanie w konfiguracji 13 Mpx f/1,8 + 2 Mpx f/2,4. Wykonywane zdjęcia są dobre jak na tą klasę urządzenia. Różnicę między kamerami stosowanymi w droższych modelach zauważymy przede wszystkim podczas wykonywania zdjęć nocnych. Pomimo wsparcia sztucznej inteligencji, szczegółowość słabo oświetlonych ujęć pozostawia sporo do życzenia.

Przednia kamera 20 Mpx f/2,0 sprawuje się naprawdę dobrze. Trudno nie odnieść wrażenia, że to właśnie ona była oczkiem w głowie projektantów modelu. Niedociągnięcia w zakresie reprodukcji barw i zniekształceń geometrii są przyzwoicie ukrywane przez AI.

Zdjęcia wykonywane przednią kamerą są efektywnie wspierane przez oprogramowanie. Niedostatki w zakresie rozdzielczości i szczegółowości są widoczne dopiero na powiększeniu.

Honor 10 Lite - cena i podsumowanie

Nowy Honor 10 Lite to poprawne urządzenie z niższej-średniej półki cenowej. Wydając mniej niż 1000 zł użytkownik otrzymuje przyzwoity aparat ze wsparciem rozwiązań AI oraz podzespoły gwarantujące odpowiednią wydajność. Największym atutem modelu wydaje się być bardzo udany wyświetlacz ze znikomym obramowaniem. Drobne uwagi kierujemy w kierunku do zastosowanych materiałów. Intencją producenta było uzyskanie wyglądu nawiązujące do urządzeń flagowych. Niestety połyskliwe plastiki nie są odporne na zabrudzenia i uszkodzenia.

Nasza ocena: 7/10