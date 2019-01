Honor 10 Lite w Polsce za 999 zł - specyfikacja i dostępne warianty

Dzisiaj miała miejsce polska premiera nowego smartfona Honor 10 Lite. Poznaliśmy cenę, specyfikację oraz dostępne warianty kolorystyczne urządzenia.

Honor 10 Lite został zaprezentowany w listopadzie zeszłego roku. Na polską premierę musieliśmy poczekać aż do dziś. Mowa o interesującym modelu pozycjonowanym na średniej półce cenowej. Marka Honor kieruje swoje produkty w szczególności do młodych użytkowników. Zgodnie z tą doktryną nowe urządzenie w ofercie zostało opracowane z myślą o przygotowywaniu idealnych selfie. Producent na każdym kroku podkreśla możliwości przedniej kamery, której praca została wsparta algorytmem SI. Oznacza to, że aparat jest w stanie interpretować scenerię, aby automatycznie dostosowywać czas ekspozycji i prezentację drugiego planu. Nie zabrakło także funkcji trójwymiarowego rozpoznawania twarzy i opcji upiększających.

Honor 10 Lite - specyfikacja

Sercem nowego Honora 10 Lite jest ośmiordzeniowy procesor Kirin 710. Podstawowa wersja posiada 3 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej. Nie zabrakło również czytnika kart pamięci microSD. Urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 9.0 pie z nakładką EMUI 9.0. Wspomniana wcześniej przednia kamera, została wyposażona w matrycę 24 Mpix i obiektyw f/2.0. Aparat główny składa się z dwóch kamer z matrycami 13 i 2 Mpix. Obraz jest wyświetlany na 6,21-calowym ekranie HD+ z wycięciem na głośnik. Ponadto sprzęt obsługuje hybrydowy dual SIM, funkcję czytnika linii papilarnych i opcję rozpoznawania twarzy. Zastosowana bateria ma 3400 mAh. Wbrew wcześniejszym obawom, urządzenie zostało wyposażone w moduł komunikacji NFC.

Honor 10 Lite - cena i dostępność

Nowy Honor 10 jest dostępny w sklepach od dnia dzisiejszego. Jego rekomendowana cena została określona na poziomie 999 zł. Producent oferuje nowy model w trzech wariantach kolorystycznych, w tym jeden z intensywnymi gradientowymi barwami. Pełna gama obejmuje warianty Sky Blue, Sapphire Blue i Midnight Black. Atrakcyjny efekt wizualny został w tym wypadku uzyskany poprzez zastosowanie wielowarstwowego, mieniącego się wykończenia.